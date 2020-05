सक्सेस स्टोरी ः लॉक डाऊनच्या काळात शेतकऱ्यांनी दिली घरपोच सेवा

सोलापूर : लॉकडाऊनच्या काळात काही शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियाचा पुरेपूर वापर चांगल्या कामासाठी करून घेतला आहे. या काळात काही शेतकऱ्यांनी द्राक्ष, आंबा, भाजीपाला शहरातील लोकांना घरपोच करून चांगले उत्पन्न मिळविले आहे. पाच लाखाची द्राक्षे आणि पाच लाखाचा आंबा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून विकण्यात शेतकऱ्यांना यश आले आहे. हेही वाचा ः सांगोलाकरांना खरेदीसाठी नगरसेतू ऍप लॉक डाऊनच्या काळात शेतातील माल बाजारपेठेमध्ये नेऊन विकणे शेतकऱ्यांना शक्य नव्हते. त्यामुळे उपलब्ध साधनांचा वापर करण्यावर काही शेतकऱ्यांनी भर दिला. त्याचा चांगलाच फायदा त्यांना झाल्याचे स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्याकडे असलेल्या द्राक्ष, आंबा, भाजीपाला या पिका बाबत माहिती लोकांना देऊन त्या माध्यमातून शहरातील लोकांना घरपोच सेवा देण्याचे काम केले. घरपोच सेवा दिल्याने शेतकऱ्यांनाही चार पैसे ज्यादा चे मिळाले. महाराष्ट्र हेही वाचा ः एमआयडीसीसाठी जिल्हाधिकाऱयांचे नाहीत स्पष्ट निर्देश सोलापूर शहरातील काही सोसायट्यांमध्ये व अपार्टमेंट मध्ये राहणाऱ्या लोकांनी सोशल मीडिया वरून आलेल्या या माहितीचा पुरेपूर उपयोग करून घेत आपल्या सोसायटीमध्ये, अपार्टमेंटमध्ये संबंधित शेतकरी माल कशा पद्धतीने घेऊन येईल याची पुरेपूर काळजी घेतली. त्यामध्ये सोनी सिटी मधील रहिवासी असलेले भारत जाधव यांनी पुढाकार घेतला. त्‍यांच्‍या सोसायटी शिवाय इतर सोसायट्यांनामध्येही शेतकर्‍यांचा भाजीपाला थेटपणे पोहोचवण्याचे काम जाधव यांच्या माध्यमातून करण्यात आले. माझ्याकडे केशर या आंब्याच्या जातीची तीन एकर क्षेत्रावर बाग आहे. आलेल्या परिस्थितीचा सामना करत व सोशल मीडियाचा वापर करत आंब्याची विक्री केली. दोनशे रुपये किलोने आंबा घरपोच देण्याचे काम केले. आतापर्यंत जवळपास अडीच टन आंबा अशा पद्धतीने विकून त्यातून पाच लाख रुपये मिळविले आहेत.

रामलिंग फसके, शेतकरी. माझ्या शेतामध्ये वांगी, टोमॅटो, जवारी, कांदा, दोडका, कोथिंबीर, मेथी, शेपू अशाप्रकारे सर्व प्रकारचा भाजीपाला आहे. तो भाजीपाला या काळामध्ये मी शहरातील सोसायट्यांमध्ये व आपार्टमेंट मध्ये नेऊन विकला. त्यातून मला चांगला फायदा झाला. शहरवासीयांना वाजवी दरामध्ये भाजीपाला उपलब्ध करून दिल्याचे मला समाधान वाटते.

महेश पवार, शेतकरी. माझ्याकडे तीन चार एकर द्राक्षाची बाग आहे. 80 रुपयांनी दहा टन द्राक्ष मी निर्यात केली. पण लॉक डाउन सुरू झाल्यामुळे उरलेली द्राक्ष मागण्यासाठी व्यापारी शेतात येत नव्हते. शेवटी सोशल मीडियाचा वापर करून साडे तीनशे रुपयांना आठ किलो ची पेटी याप्रमाणे द्राक्षांची विक्री केली व त्यातून जवळपास पाच लाख रुपये मला मिळाले. शहरातील लोकांना द्राक्ष घरपोच देण्याचे काम मी केले.

विलास पवार, शेतकरी. लॉकडाऊन च्या काळात थेट शेतकऱ्यांना त्यांचा माल विक्रीसाठी मदत करता आली. याचा खूप आनंद आहे. सोसायटीमध्येच सगळ्या वस्तु ऊपलब्ध करुन देता आल्या. असा हा आमचा आगळावेगळा सोनी सिटी पॅटर्न इतर सोसायट्यांनी राबवावा. लोकांनी घराबाहेर पडु नये.

भारत जाधव, रहिवासी, सोनी सिटी.

