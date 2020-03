"यामुळे' वाढला इंटरनेटचा वापर; वेग निम्म्याने कमी!

सोलापूर : कोरोना विषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी सामाजिक अंतर ठेवणे अत्यावश्‍यक असल्याने केंद्र व राज्य शासनाने संचारबंदी लागू केली आहे. आज शहरातील अनेक कुटुंबं घरातच असल्याने टीव्ही व मोबाईल इंटरनेटचा वापर वाढला आहे. त्यामुळे साहजिकच इंटरनेटचा वेग कमी होऊन व्हिडिओ व फोटो डाउनलोडिंग वेगाने होत नसल्याचे चित्र आहे. हेही वाचा - टाळ्या नको; सुरक्षा साधने द्या ! कुटुंबातील सर्व सदस्य मोबाईलवर बिझी

संचारबंदीच्या काळात शहर-जिल्ह्यातील प्रत्येक कुटुंब मनोरंजनात गुंतले आहे. कोण टीव्ही माध्यमातून चित्रपट, बातम्या पाहतात तर कोण मोबाईलद्वारे यू-ट्यूब, टिक-टॉक, गूगल आदी सर्च करण्यात गुंतले आहेत. प्रत्येक घरात आई, वडील, मुले असे किमान तीन ते चार मोबाईलची संख्या आहेच. जिल्ह्याची लोकसंख्या 43 लाखांवर आहे. लोकसंख्येच्या मानाने 50 टक्‍क्‍यांवर जरी मोबाईलची संख्या गृहीत धरल्यास 20 लाख मोबाईल शहर-जिल्ह्यात कार्यरत असतील. अन्य वेळी मोबाईलचा वापर कमी असला तरी संचारबंदीच्या काळात मात्र त्याचा वापर वाढल्याचे मोबाईल इंटरनेट वेगाच्या टेस्टवरून सिद्ध होतेय. इंटरनेट स्पीड टेस्टनुसार 18 जानेवारी ते 15 मार्च 2020पर्यंत मोबाईल इंटरनेट वेग 19 एमबी/पीएस डाउनलोड व 20 एमबी/पीएस अपलोड वेग होता.

27 मार्चला नऊ एमबी/पीएस डाउनलोड व 12 एमबी/पीएस अपलोड वेग दिसत आहे. व्हॉट्‌सऍप, फेसबुक व यू-ट्यूब मंदगतीने

वाढत्या वापरामुळे मोबाईल टॉवरद्वारे होणारा संदेश वहनाचा भार वाढत असल्याने इंटरनेटचा वेग निम्म्याने कमी झाला आहे. त्यामुळे व्हॉट्‌सऍप, फेसबुक व यू-ट्यूब व अन्य मोबाईल ऍप्लिकेशन्सची गती मंद झाली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या दहशतीने "वर्क फ्रॉम होम' करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी इंटरनेटचा वेग कमी असल्याने ते सरळ कार्यालयात बसून आपले कार्य करण्यात धन्यता मानत असल्याचे चित्र आहे.

Web Title: Increased use of mobile Internet due to curfew