कोरोना : मम्मी-पप्पा, घराबाहेर जाऊ नका, मास्क वापरा

सोलापूर : "मम्मी-पप्पा घराबाहेर जाऊ नका... मास्क वापरा... सकस व पौष्टिक आहार घ्या... घराबाहेर जावे लागले तर घरी आल्यावर शक्‍यतो अंघोळ करा...' अशा सूचना परदेशात एमबीबीएसचे शिक्षण घेणारी मुले सोलापुरातील आपल्या पालकांना करीत आहेत. कोरोना महामारीचे लोण जागतिक स्तरावर पोचले असल्याने परदेशातील आपल्या पाल्यांची काळजीही पालकांना सतावत आहे. मोबाईल व व्हॉट्‌सऍप व्हिडिओ कॉलिंगच्या माध्यमातून पाल्य व पालक दररोज एकमेकांच्या ख्यालीखुशाली जाणून घेत आहेत. हेही वाचा - लॉकडाऊन : दारूमुळे 472 जणांना बेड्या भारतात कोरोनाबाबत जागरूकता नसल्यामुळे काळजी

पूर्व भागातील चार्टर्ड अकाउंटंट व्यंकटेश चन्ना यांची कन्या शुभांगी ही रशियातील तांबोव स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून एमबीबीएसचे शिक्षण घेत आहे. या परिसरात कोरोनाचा जास्त प्रादुर्भाव नाही तरी तेथे लॉकडाउन करण्यात आले आहे. सध्या तेथे ऑनलाइन एज्युकेशन सुरू आहे. मात्र शुभांगीला आपल्या आई-वडिलांची व इतर नातेवाइकांची काळजी सतावत असते. कारण, भारतात कोरोनाबाबत अजूनही नागरिकांत जागरूकता दिसून येत नाही. परदेशातील मुलांची होतेय उपासमार

पूर्व भागातील वसंत गुत्तीकोंडा यांचा मुलगा ऋतिक हाही रशियातील किरगिझस्तान येथील ओश स्टेट मेडिकल युनिव्हर्सिटीमध्ये एमबीबीएस द्वितीय वर्षाचे शिक्षण घेत आहे. या परिसरात 15 दिवसांपासून संचारबंदी आहे. कॉलेज बंद आहे, वसतिगृहात जेवण मिळत नाही व बाहेर जाता येत नाही. त्यामुळे वसंत व त्यांच्या पत्नी वीणा गुत्तीकोंडा यांना आपल्या मुलाची काळजी वाटत आहे. मुलगी शुभांगी रशियातील ज्या परिसरात शिक्षण घेत आहे, तेथे कोरोनाची मोठी समस्या नाही. मॉस्कोमध्ये थोडीफार समस्या आहे. मुलगी डॉक्‍टर होणार असल्याने ती आम्हालाच आरोग्याची काळजी कशी घ्यायची याबाबत मार्गदर्शन करत आहे. मात्र आम्हालाही तिची काळजी वाटत आहे.

- सी. ए. व्यंकटेश चन्ना रशियातील किरगिझस्तान येथील परिस्थिती कोरोनामुळे बिकट आहे. कॉलेज बंद, वसतिगृहात जेवण मिळत नसल्यामुळे आम्हाला ऋतिकची काळजी वाटतेय. सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना व रशियातील भारतीय दूतावासाला पत्र पाठवले आहे. विद्यार्थ्यांसाठी व्यवस्था करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले आहे.

- वसंत गुत्तीकोंडा

