संक्रातीच्या हंगामात मागणीअभावी गुळबाजाराला लाखोंचा फटका 

सोलापूरः शहरातील गुळाच्या बाजारपेठेला ऐन संक्रात व यात्रेच्या कालावधीत मागणी मंदावल्याने मोठा फटका बसला आहे. नियमित मागणीशिवाय सिध्दरामेश्‍वर यात्रा व संक्रांतीच्या सणावर कोरोनाचे सावट आल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. हेही वाचाः लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान असलेली यल्लाम्मादेवीची यात्रा रद्द गुळाची बाजारपेठेत नियमित मागणीशिवाय जानेवारी महिन्यात सर्वात अधिक वाढीव मागणी असते. सोलापूरच्या संक्रातीच्या सणाला सिध्दरामेश्‍वर यात्रेची जोड असते. एकाच वेळी मराठवाडा, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश यासह हजारो लोक शहरात घरोघरी पाहुणे म्हणून दाखल होतात. तसेच यात्रेमध्ये गुळापासून अनेक पदार्थ तयार करुन त्याची विक्री केली जाते. त्यासाठी गुळाची बाजारपेठ मोठ्या प्रमाणात सज्ज झालेली असते.

संक्रातीच्या तयारीसाठी महिनाभर आधीपासूनच बाजारात आवक वाढलेली असते. आजूबाजूच्या गावातील गुऱ्हाळासह राज्यातील इतर बाजारातून माल येतो. पण यावर्षी यात्रेवर देखील कोरोनाचे सावट आले आहे. संक्रातीच्या बाबतीत देखील हीच स्थिती आहे. त्याचा परिणाम मागणी घटण्यावर झाला आहे.

दरवर्षी व्यापाऱ्यांना या कालावधीत गुळाची मागणी व पुरवठा करण्यासाठी अगदी एकच घाई होते. मात्र मागणी नसल्याने केवळ नियमित मागणीशिवाय किरकोळ व्यापाऱ्याकडून देखील मागणी कमी झाली आहे. मागील वर्षीच्या तुलनेत गुळाची मागणी निम्म्यापेक्षा अधिक कमी झाली आहे. तिळाचे भाव घसरले

मागील वर्षीच्य तुलनेत तिळाचे भाव देखील घसरले आहेत. मागील वर्षी तिळाचे भाव 180 रुपये किलो पेक्षा अधिक होते. यावर्षी मात्र हे भाव 140 रुपयापर्यंत कमी झाले आहेत. तयार तिळगुळाचे भाव देखील 44 रुपये किलोपर्यंत आले आहेत. मागणी घटली

यावर्षी संक्रातीचा व यात्रेचा हंगामावर कोरोना सावट असल्याने गुळाची मागणी कमी झाली आहे. ठोक बाजारात गुळाच्या मालाला फारसा उठाव देखील नाही.

- आशिष दुलंगे, गुळ विक्रेते, सोलापूर मालाला उठाव नाही

संक्रातीच्या सणामध्ये दरवर्षी ग्राहकी भरपूर असते. मात्र आता बाजारात गुळाचे भाव नरम झाले आहेत. तिळाच्या बाबतीत देखील हीच स्थिती आहे.

- प्रकाश कलकोटे, किराणा व्यापारी, सोलापूर

Web Title: Lack of demand during the Sankrati season hits millions