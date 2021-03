कोरोना बाधितांमध्ये पुरुषच अव्वल ! शहरात आज 31 पुरुष अन्‌ 18 महिला पॉझिटिव्ह; तीन महिलांचा मृत्यू

सोलापूर : शहरातील कोरोना बाधितांची संख्येबरोबरच मृतांची संख्याही वाढू लागली आहे. मृतांमध्ये को-मॉर्बिड रुग्णांचा सर्वाधिक समावेश असून आज अवंती नगर परिसरातील 75 वर्षीय महिला, आदित्य नगर (विजयपूर रोड) येथील 71 वर्षीय महिलेचा तर जोडभावी पेठेतील 83 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. 715 संशयितांमध्ये 31 पुरुष तर 18 महिलांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. आतापर्यंत कोरोना पॉझिटिव्ह आणि मृतांमध्ये पुरुषांचीच संख्या महिलांच्या तुलनेत सर्वाधिक राहिली आहे. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील एक लाख 82 हजार 135 संशयितांची कोरोना टेस्ट

शहरात आतापर्यंत सात हजार 592 पुरुषांना तर पाच हजार 163 महिलांना कोरोनाची बाधा

एकूण रुग्णांपैकी 449 पुरुषांचा आणि 220 महिलांचा कोरोनामुळे झाला मृत्यू

12 हजार 755 रुग्णांपैकी 11 हजार 624 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

कॉलनी, अपार्टमेंट, कॉम्प्लेक्‍समध्ये वाढू लागला कोरोनाचा प्रादुर्भाव; नियमांचे पालन करण्याचे महापालिकेचे आवाहन शहरात आज पश्‍चिम मंगळवार पेठ, भवानी पेठ, अवंती नगर (पुना नाका), इंदिरा नगर, रामलिंग नगर, द्वारका नगर (विजयपूर रोड), ओम नम:शिवाय नगर (हत्तुरे वस्ती), शाहीर वस्ती (भवानी पेठ), विष्णुपुरी, साई समर्थ अपार्टमेंट, निर्मिती विहार (जुळे सोलापूर), दक्षिण कसबा, मोहिते नगर (होटगी रोड), लोखंडवाला कॉम्प्लेक्‍स, सोना नगर, बलिदान चौक (भवानी पेठ), यशोधन अपार्टमेंट, प्रगती नगर, कुमारस्वामी नगर (शेळगी), दाजी पेठ, वसुंधरा अपार्टमेंट (देगाव रोड), दमाणी नगर, इंद्रधनू, कलावती नगर, स्वागत नगर, राजीव नगर, जगजीवन राम झोपडपट्टी, आशा नगर, गांधी नगर (अक्‍कलकोट रोड), गीता नगर, नम्रता हौसिंग सोसायटी, राजस्व नगर, भारतमाता नगर, पेन्नूर नगर, आसरा कॉलनी, उत्तर कसबा, दमाणी नगर आणि मंगळवार पेठ याठिकाणी नवे रुग्ण आढळले आहेत.

Web Title: Men top this corona cases! 31 men and 18 women positive in the solapur city today; Three women died