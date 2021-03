सोलापूर : दीड महिन्यापूर्वी एका महिलेच्या खून प्रकरणातील तीन आरोपींना जेरबंद करण्यात एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला यश आले आहे. नई जिंदगी परिसरातील अंबिकानगर भाग दोन येथे राहणाऱ्या रूपा भास्कर शिंदे या 50 वर्षीय महिलेचा 31 जानेवारीच्या रात्री ते 1 फेब्रुवारी 2021 सकाळच्या दरम्यान कोणीतरी अज्ञात इसमांनी गळा दाबून खून केला व सोन्याचे दागिने, रोख रक्कम व अन्य वस्तूंची चोरी केली होती. याबाबत या महिलेचा पुतण्या अभिजित बाळकष्ण शिंदे यांनी सदर बझार पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली होती. या प्रकरणाचा तपास करण्याचा प्रयत्न पोलिस करीत होते, पण छडा लागत नव्हता. या प्रकरणाबाबत गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक खांडेकर व पथक हे तांत्रिक व गुप्त बातमीदाराच्या मदतीने तपास करीत होते. गुप्त बातमीदाराच्या माहितीवरून या प्रकरणातील संशयित आरोपी हे सात रस्ता परिसरात येणार असल्याचे पोलिसांना समजले. याची वरिष्ठांना तत्काळ माहिती देत सहाय्यक पोलिस निरीक्षक खांडेकर यांनी सात रस्ता परिसरात सापळा लावला. बातमीदाराने सांगितलेल्या वर्णनातील दोन इसम हे त्या ठिकाणी येताच पोलिसांनी त्यांना शिताफीने पकडले. अस्मीनअली रियाज अहमद चौकी (वय 26, रा. अंबिकानगर भाग दोन, नई जिंदगी), संजय बसण्णा गुजले (वय 23, शिवाजीनगर, मोदीखाना) अशी या संशयित आरोपींची नावे आहेत. पोलिसांनी त्यांची कसून चौकशी केली असता या गुन्ह्यात मुजम्मील रियाज अहमद चौकी (वय 22, अंबिकानगर) याचाही या गुन्ह्यात सहभाग असल्याचे निष्पन्न झाल्याने पोलिसांनी त्यालाही अटक केली. या तिघांना न्यायालयात हजर केले असता त्यांना सात दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश न्यायाधीशांनी दिले. आरोपींना अटक करण्याची कामगिरी पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे, उपायुक्त डॉ. वैशाली कडुकर, सहाय्यक पोलिस आयुक्त कमलाकर ताकवले, एमआयडीसी ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय पवार, पोलिस निरीक्षक विश्‍वनाथ सिद यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकाचे प्रमुख सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सिद्धनाथ खांडेकर, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दादासाहेब मोरे, नितीन पेटकर, पोलिस उपनिरीक्षक सचिन माळी, गुलचंद पवार, संजीव काळे, महेश शिंदे, भारत गायकवाड, अमोल यादव, सतेज शिंदे, शंकर याळगी, काशिनाथ वाघे, सुभाष मुंढे, बिभीषण जाधव, राजेश घोडके, अय्याज बागवान यांनी पार पाडली आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दादासाहेब मोरे हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

