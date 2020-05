म्हणून आमदार भारत भालके यांनी म्हणून दाखवली ABCD

पंढरपूर (सोलापूर) : पंढरपूर नगरपालिकेने दुकाने उघडण्या संदर्भात जाहीर केलेला ए, बी, सी आणि डी फॉर्म्युल्यावरून आमदार भारत भालके आणि आमदार प्रशांत परिचारक यांच्यात आरोप- प्रत्यारोप सुरू आहेत. आमदार भालके यांना ए, बी, सी, डी येत नाही असा आरोप एका कार्यकर्त्यांने केल्यामुळे उद्विग्न झालेल्या आमदार भालके यांनी पत्रकारांसमोर संपूर्ण एबीसीडीच म्हणून दाखवली.

ए, बी, सी आणि डी फॉर्मुला आम्हाला मान्य नाही. पालिकेच्या सत्ताधारी नगरसेवकांनी हा निर्णय परस्पर घेऊन तो जनतेवर लादला आहे. त्याऐवजी प्रांताधिकाऱ्यांनी दिलेल्या सूचनांच्या नुसार अंमलबजावणी केली जावी, असे मत आमदार भारत भालके यांनी व्यक्त केले.

आमदार भालके म्हणाले, पंढरपूर नगरपालिकेचे आपण मालक आहोत असे समजून काहीजण परस्पर निर्णय घेत आहेत. आमच्या गटाच्या नगरसेवकांना संबंधित बैठकांना न बोलवता, त्यांच्याशी चर्चा न करता परस्पर निर्णय घेतले जात आहेत. हे निर्णय आम्ही मान्य करणार नाही.

वास्तविक पाहता उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी एकमेकावर अवलंबून असलेले उद्योग व व्यापार सुरु करावा, अशा प्रकारच्या सूचना नगरपालिकेला दिल्या होत्या. परंतु नगरपालिकेने त्या सूचनांची दखल न घेता त्या सूचनांना केराची टोपली दाखवली आणि राजकारण करून निर्णय घेतला आहे. हा चुकीचा निर्णय रद्द करून उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी सुचविल्याप्रमाणे कार्यवाही झाली पाहिजे. गेल्या दोन महिन्यात अनेक नागरिकांच्या अडचणी आपण सोडवल्या असून गोरगरीब जनतेला मदत केली आहे. आपण कायम सक्रिय असतो. त्यामुळेच जनतेने आपल्याला तिसऱ्यांदा आमदार म्हणून निवडून दिले आहे, अशी प्रतिक्रिया आमदार भारत भालके यांनी व्यक्त केली.

श्री भालके म्हणाले, पंढरपूर नगरपालिकेच्या सत्ताधारी लोकांनी व्यावसायिकांना पास देताना आमच्या गटाच्या नगरसेवकांना पास न देता दुजाभाव केला. अनेक व्यावसायिक रस्त्यावर बसून विक्री करतात हातगाड्यांवर विक्री करतात. त्यांचा विचार नगरपालिकेने केलेला नाही. हे लोक फक्त मोठ्या व्यापाऱ्यांना धार्जिणे निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे अशा निर्णयांना आमचा ठाम विरोध राहणार आहे.

आमदार भालके हे निष्क्रिय असल्याची टीका परिचारक गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली होती. त्याला भालके यांच्या गटाच्या कार्यकर्त्यांनी पत्रकाद्वारे उत्तर दिले आहे.

त्यामध्ये विधान परिषदेचे आमदार प्रशांत परिचारक यांचे थेट नाव न घेता परिचारकच निष्क्रिय आहेत. त्यामुळे भालके यांच्यासारख्या सक्रिय आमदारांवर आरोप केले जात आहेत. सोलापूर जिल्ह्याचे आमदार असलेल्या प्रशांत परिचारक यांनी सोलापूर महापालिका व जिल्ह्यातील अन्य नगरपालिकांच्या किती बैठका घेतल्या हे जाहीर करावे, असे या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.

