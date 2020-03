संजयमामा शिंदे देणार मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला एक महिन्याचे वेतन 

सोलापूर : महाराष्ट्रासह देशात कोरोना विषाणूंचा संसर्ग दिवसेंदिवस वाढतच चालला आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शासनाला मदतीचा हात देण्यासाठी करमाळ्याचे अपक्ष आमदार संजयमामा शिंदे सरसावले आहेत. आमदारकीचे एक महिन्याचे वेतन मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला देणार असल्याची माहिती आमदार संजयमामा शिंदे यांनी दिली.

Web Title: mla sanjaymama Shinde will pay one month salary to the Chief Minister Fund