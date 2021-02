अबब 58 लाखांचे बनावट सोने ! मोहोळ पोलिसांनी घेतले दिल्लीतून दोघांना ताब्यात; मोठ्या रॅकेटद्वारे विविध राज्यांत पाळेमुळे

मोहोळ (सोलापूर) : सावळेश्वर (ता. मोहोळ) येथे 26 जानेवारी रोजी उघडकीस आलेल्या बनावट सोन्याच्या प्रकरणाची महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील अनेक राज्यांमध्ये पाळेमुळे पसरली आहेत. बनावट सोन्याच्या चेन तयार करून त्याला हॉलमार्क मारून एजंटांमार्फत अनेकांची फसवणूक केल्याचे समोर येत आहे. या टोळीतील दोघांना मुद्देमालासह मोहोळ पोलिसांच्या पथकाने दिल्लीतून ताब्यात घेतले आहे. गौरव संजय अग्रवाल व अंकुर अशोक गोयल अशी ताब्यात घेतलेल्यांची नावे आहेत. सोमवारी त्यांना मोहोळ येथील न्यायालयात हजर केले असता त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. दरम्यान, आजपर्यंत या प्रकरणातील संशयितांकडून 58 लाखाचे सोने, नकली सोने बनविण्याचा कच्चा माल हस्तगत केल्याची माहिती या प्रकरणाचे तपास अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक संतोष इंगळे यांनी दिली. सावळेश्वर (ता. मोहोळ) येथील गंगा ज्वेलर्सचे मालक मारुती रेवणकर यांना गावातीलच दोन जणांनी बनावट सोन्याच्या साखळ्या देऊन 6 लाख 10 हजार रुपयांची फसवणूक केल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यातील इस्माईल युन्नूस मणियार याला मोहोळ पोलिसांनी 26 जानेवारी रोजी ताब्यात घेऊन गुन्हा दाखल केला होता. त्याच्याकडे बनावट सोन्याच्या चेनबाबत चौकशी केली असता त्याने आटपाडी तालुक्‍यातील पिसेवाडीचा मनोज मधुकर बनगर या टोळीचा प्रमुख सूत्रधार असल्याचे सांगितले. भुताष्टे (ता. माढा) येथील बळी आबा जाधव हा दिल्लीच्या एजंटशी संपर्क असणाऱ्या योगेश श्रीगुरेलाल शर्मा, एजंट म्हणून काम करणाऱ्या करगणी (ता. आटपाडी) येथील नवनाथ किसन सरगर या पाच जणांना पोलिसांनी अटक केली होती. दरम्यान, या बनावट चेनला हॉलमार्क मारून त्या महाराष्ट्रात कुरिअरद्वारे पाठवणाऱ्या दिल्ली येथील टोळीबाबत पोलिसांना धागेदोरे मिळाले होते. मोहोळ पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक संतोष इंगळे, पोलिस हवालदार प्रवीण साठे, पोलिस नाईक शरद ढावरे यांचे पथक दिल्लीला आल्याची कुणकुण लागताच उत्तर प्रदेशमधील हापूड या गावात या सोन्याच्या चेनला हॉलमार्क लावणारा गौरव संजय अग्रवाल (वय 31, रा. हापूड, उत्तर प्रदेश) याने दिल्लीतून पळ काढत मेरठ गाठले होते. परंतु पोलिसांच्या पथकाने त्याचा पाठलाग करीत ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे अधिक चौकशी केली असता दिल्लीच्या चांदनी चौकातील साईनाथ कुरिअरच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, मुंबई या पाच जिल्ह्यांत कुरिअरद्वारे अंकुर अशोक गोयल (वय 25, रा. हापूड, उत्तर प्रदेश) हा सोन्याच्या चेन पाठवत असल्याचे समोर आल्याने पोलिसांनी या दोघांना ताब्यात घेऊन मोहोळ पोलिस ठाण्यात आणले. दोघांनाही या प्रकरणी अटक करण्यात आली. त्यांना सोमवारी मोहोळ येथील न्यायालयात हजर करण्यात आले. त्यांच्याकडून आणखी कोणकोणत्या ठिकाणी या सोन्याच्या चेन पाठवल्याची माहिती मिळण्याची शक्‍यता आहे. अशा बनवल्या जात सोन्याच्या चेन...

गौरव संजय अग्रवाल हा सोन्याच्या ओरिजनल हॉलमार्क असणाऱ्या केवळ कड्या मागवायचा व त्याला सोन्याचा मुलामा असणाऱ्या बनावट चेन त्या हॉलमार्कच्या कडीला जोडून अशा बनावट चेन महाराष्ट्रात अनेक एजंटांमार्फत कुरिअरद्वारे पाठवत होता. त्या एजंटांनी अनेक खासगी बॅंका, पतसंस्था व सराफांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक करून या सोन्याच्या चेन त्यांच्याकडे गहाण ठेवल्या आहेत. महाराष्ट्रानंतर दिल्लीत असे रॅकेट उघडकीस आले असले तरी या रॅकेटची व्याप्ती मोठी आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Mohol police arrested two persons from Delhi in a fake gold case