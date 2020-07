धक्कादायक : पंढरपुरात धारदार शस्त्राने विवाहितेचा खून 

पंढरपूर (सोलापूर) : शहरातील कुंभार गल्लीतील एका 21 वर्षीय विवाहितेचा धारदार शस्त्राने वार करून खून करण्यात आला. पोलिसांनी या प्रकरणी मयत निकिता आकाश पवार हिचा पती आकाश पवार याला संशयावरून ताब्यात घेतले आहे. या खून प्रकरणाची समजलेली माहिती अशी, की शहरातील कुंभार गल्ली भागामध्ये निकिता आकाश पवार (वय 21) या विवाहितेचा खून झाल्याचे निदर्शनास आले. या घटनेची माहिती समजताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सागर कवडे, पोलिस निरीक्षक अरुण पवार हे तातडीने घटनास्थळी पोचले. निकिता पवार हिच्या पोटावर धारदार शस्त्राने वार करून तिचा खून केला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पोलिसांनी संशयावरून आकाश पवार यास ताब्यात घेतले असून, खुनाचे कारण अद्याप समजू शकले नाही. या प्रकरणी पोलिस पुढील तपास करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

