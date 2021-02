"मुद्दामच लावला जातोय मराठा-ओबीसी वाद ! मराठा आरक्षणाबाबत सरकार ऐकत नसेल तर गावोगावी उपोषण'

सोलापूर : मराठा आरक्षणासाठी दबाव गट तयार केला पाहिजे. सरकार ऐकत नसेल तर उपोषण करावेच लागेल. त्यासाठीच सोलापुरात ही बैठक घेतली असून प्रत्येक गावाने उपोषण करावे. 10 तारखेपासून पाटण तालुक्‍यातील 80 गावे उपोषण करणार असून, सरकारविरुद्ध दबाव गट तयार व्हायला पाहिजे, असे प्रतिपादन अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी केले. मराठा आरक्षण लढ्याच्या निमित्ताने श्री. पाटील सोलापूर दौऱ्यावर आले असता आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठा समाजाकडून दबाव गट तयार झाला तरच समाजाला आरक्षण मिळेल, असे त्यांनी सांगितले. सत्तेसाठी लोक एकत्र येतात आणि आपली पोळी भाजून घेतात. मराठ्यांचा पक्ष म्हणून घेणाऱ्या पक्षालाही समाजाला आरक्षण मिळावे असे का वाटू नये, असा सवाल त्यांनी केला. मराठा समाजाच्या विरोधात सरकारने अजेंडा चालवू नये, अन्यथा मराठा समाज सरकार विरोधात उभा राहील. ओबीसी-मराठा वाद पुढे करून महाविकास आघाडीचे सरकार आरक्षण टाळत असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. मराठा- ओबीसी असा वाद मुद्दामच लावला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. सध्याचे शेतकरी आंदोलन हे शेतकऱ्यांच्या हाती राहिलेले नाही. मर्सिडीजमधील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. सध्याचे आंदोलन खऱ्या शेतकऱ्यांचे नसल्याची टीका त्यांनी या वेळी केली. सरकारने सारथी संस्था बंद केली; मात्र दुसरीकडे अण्णासाहेब पाटील महामंडळास एक रुपयाही दिला नाही. मराठा आरक्षणाच्या लढ्याकडे सरकार जाणूनबुजून दुर्लक्ष करत असून मुद्दाम वेळेवर वकील दिला जात नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. नरेंद्र पाटील म्हणतात... सारथी संस्थेला 8 कोटी दिले; मात्र एकाही विद्यार्थ्याला रुपया मिळाला नाही

