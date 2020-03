सुखद..! नरखेड गाव झाले हायटेक; साजरी केली विकासाची रंगपंचमी

सोलापूर : एक दार-एक वृक्ष, स्वच्छ पाण्याचे आरओ प्लॅंट, रेल्वेची प्रतिकृती असलेले स्वच्छतागृह, चकाचक रस्ते, हायमास्ट लाइट, प्रत्येक कोपऱ्यावर कचराकुंड्या आणि इतर अनेक वैशिष्ट्यांसह असलेले नरखेड (ता. मोहोळ) गावाने ग्रामसमृद्धी योजनेत जिल्ह्यात प्रथम क्रमांक मिळवला आहे. ग्रामस्थांनी विकासाचा रंग उधळत काढलेल्या मिरवणुकीसह एक आगळी रंगपंचमी साजरी केली. हेही वाचा - कोरोना तपासणी केंद्राला सोलापुरात विरोध संपूर्ण फर्निश्‍ड डिजिटल ग्रामपंचायत

मोहोळ तालुक्‍यातील नरखेड या गावात ग्रामसमृद्धी योजनेच्या माध्यमातून मोठे परिवर्तन घडून आले आहे. अनेक प्रकारची विकासकामे करत असताना केवळ सरकारी कामे नाहीच तर गावकऱ्यांनी स्वतः पुढाकार घेऊन अनेक विकासाची कामे केली. एक दार - एक झाड हा उपक्रम ग्रामस्थांनी पूर्ण केला. आज प्रत्येक घरासमोर एक झाड मोठे झाले आहे. गावातील चकाचक सिमेंट रस्ते पाहून बाहेरगावची मंडळी आश्‍चर्यचकित होतात. विशेष म्हणजे महानगराप्रमाणे गावात हायमास्ट दिवे लावण्यात आले आहेत. ग्रामपंचायत म्हणजे जुनी इमारत व कागदपत्रांची गर्दी हे चित्र नरखेडमध्ये आता नाही. संपूर्ण फर्निश्‍ड असलेली ही ग्रामपंचायत डिजिटल करण्यात आली आहे. प्रत्येक घराला वैयक्तिक स्वच्छतागृह जोडण्यात आले आहे. एक लाख झाडे लावण्याचा संकल्प

जिल्हा परिषद शाळेसमोर गेल्यानंतर आपल्याला डबा जोडलेल्या इंजिनसह रेल्वे दिसते. अनेकांना हा काय प्रकार समजत नाही. पण शाळेच्या स्वच्छतागृहाची ही इमारत आहे. गावकऱ्यांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी मिळावे म्हणून चार आरओ प्लॅंट खासगी पद्धतीने कार्यान्वित करण्यात आले. शुद्ध पाण्यामुळे ग्रामस्थ दूषित पाण्याच्या त्रासातून बाहेर पडले आहेत. या सर्व कामाचा धडाका पाहून जिल्ह्यात प्रथम क्रमांकाचे गाव म्हणून नरखेडची निवड करण्यात आली. गावातील विकासाचे परिवर्तन व मिळालेले बक्षीस पाहून सर्व ग्रामस्थांनी विकासाच्या रंगाची रंगपंचमी मिरवणूक काढली. या गावाने आता एक लाख झाडे लावण्याचा संकल्प केला आहे. गावाच्या परिसरात 24 सिमेंट बंधारे बांधण्यात येणार आहेत. तसेच एक नदी पुनर्जीवित करण्याचा संकल्प ग्रामस्थांनी केला आहे.

Web Title: Narkhed ranks first in the Solapur district in the Gram Samrudhi Yojana