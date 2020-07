कोरोनासह जगण्यासाठी "या' उद्योगाने टाकलीय कात! धरली वेगळी वाट 

सोलापूर : "कोव्हिड-19' मुळे 2020 हे वर्ष गारमेंट उद्योगासाठी खूप मोठे नुकसानकारक ठरले आहे. स्कूल युनिफॉर्मची मागणी 50 टक्‍क्‍यांपेक्षाही कमी झाली. अजूनही शाळा सुरू न झाल्याने उर्वरित 50 टक्के मागणीवरही परिणाम होण्याची भीती गारमेंट व्यवसायाला लागली आहे. मात्र... कोरोनासह जगण्यासाठी प्रत्येकाला लागणाऱ्या अत्यावश्‍यक सुरक्षा साधनांच्या निर्मितीच्या नव्या वाटा व नव्या दिशा दृष्टिक्षेपात पडल्या आहेत, ज्यामुळे आज गारमेंट उद्योजकांमध्ये जरी निराशाजनक वातावरण असले तरी भविष्यातील अभूतपूर्व संधीमुळे निराशाचे रूपांतर उल्हासात होण्यास वेळ लागणार नाही. हेही वाचा : संचालक कोरोना पॉझिटिव्ह निघाल्याने बॅंकच सात दिवसांसाठी बंद पूर्वीपासूनच या उद्योगाने नवनवीन बदल स्वीकारले आहेत. स्वातंत्र्योत्तर काळापासून सोलापुरातील मंगळवार बाजार, बुधवार बाजार व तालुक्‍यांतील आठवडी बाजार तसेच कर्नाटकातील बाजारपेठांमध्ये जाऊन बंडी, टोप्या, झबले शिवून विक्री करण्याचा व्यवसाय येथील शिंपी समाजाचा... घरोघरी जुन्या सिंगल पाटा मशिनवर घरातील सदस्य शिलाईची कामे करत. 1970 मध्ये श्री सोलापूर रेडिमेड कापड उत्पादक संघाची स्थापना झाली. 1980 नंतर रेडिमेड उत्पादनांमध्ये बदल होऊन शाळेचे गणवेश, फॅन्सी ड्रेस अशा विविध प्रकारची रेडिमेड कपड्यांची उत्पादने सुरू झाली. आणि सोलापूरचे व्यापारी, मुंबई, पुणे येथील वस्त्र प्रदर्शनांमध्ये भाग घेऊ लागले. ग्राहकांची मागणी व नवनवीन उत्पादनांचा अंदाज घेत सोलापुरातील उत्पादनांना मोठ्या प्रमाणात सुरवात झाली. महाराष्ट्रासह आंध्र प्रदेश, कर्नाटक येथून मोठ्या प्रमाणात मागणी वाढत गेली. युनिफॉर्म उत्पादकांनी केंद्र व राज्य वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या सहकार्याने गेल्या चार वर्षांपासून (2015 ते 2019) आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांचे आयोजन करून सोलापूर युनिफॉर्मचे नाव जगभरात केले. असे आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन भरवणारे जगातील गारमेंट असोसिएशन म्हणूनही सोलापूरचे नाव झाले. परिणामी, देशातील अनेक राज्यांसह विदेशातूनही युनिफॉर्मला मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. आता कोरोना संकटाच्या काळातही या उद्योगाला नव्या वाटा खुणावत असून, त्या दिशेने उत्पादकांनी वाटचाल सुरू केली आहे. हेही वाचा : लॉकडाउनमध्ये "उमेद'अंतर्गत "या' ग्रामीण महिलांची झाली जीवनोन्नती प्रत्येक कारखान्यात होणार एक युनिट मास्क निर्मितीचे

आता यापुढे जगभरातील नागरिकांना कोरोनासोबत जीवन जगावे लागणार आहे. याचा विचार करता प्रत्येकाने आपल्या व घरच्या सदस्यांच्या सुरक्षिततेसाठी मास्क वापरणे अनिवार्य झाले आहे. आज प्रत्येकाकडे रुमाल असतो त्याप्रमाणे दोन-दोन मास्कची गरज लागणार आहे. पुढे मास्कमध्येही नवनवीन फॅशनेबल मास्कचीही मागणी वाढणार आहे. गारमेंट उद्योजकांनी लॉकडाउनच्या काळात कॉटन मास्कची मोठ्या प्रमाणात निर्मिती केली आहे, ज्याला कर्नाटक व इतर राज्यांतूनही मागणी आहे. यापुढेही महिला व पुरुषांसाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या मास्कची निर्मिती होणार आहे. यासाठी छोट्या गारमेंट उत्पादकांसह मोठ्या कारखान्यांमध्येही मास्कची निर्मिती करण्यासाठी स्वतंत्र एक युनिट तयार ठेवावे लागणार आहे. पीपीई किट, बायो हझर्ड बॅग्ज आदी उत्पादनांना राहणार मागणी

कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार करणाऱ्या डॉक्‍टरांना अत्यावश्‍यक असणाऱ्या पीपीई किटची निर्मितीही गारमेंट उत्पादकांनी सुरू केली आहे. गारमेंट असोसिएशनने इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) असोसिएशनच्या गाइडलाइननुसार तयार केलेल्या डिस्पोजेबल व नॉन डिस्पोजेबल पीपीई किटला विविध राज्यांतून मागणी आहे. यापुढेही प्रत्येक दवाखान्यात, हॉस्पिटलमध्ये डॉक्‍टर, परिचारिका व आरोग्य सेवकांना पीपीई किटशिवाय सेवा देणे शक्‍य नाही. त्यामुळे पीपीई किटसह हेडगिअर, थ्री प्लाय फेस मास्क, हॅंडग्लोव्ह्‌ज, बायो हझर्ड बॅग्ज, शू कव्हर अशी विविध उत्पादने घेता येणार आहेत. याचबरोबर ऑल कव्हर सूट जो 100 टक्के पॉलिस्टर 60 जीएसएम वॉटर प्रूफ टफेटा फॅब्रिकपासून बनलेला असतो. "आयसीएमआर' अप्रुव्हल नसला तरी हा सूट पोलिस, अंगणवाडी सेवक, हॉस्पिटलमध्ये वावरताना रुग्णांच्या नातेवाइकांना व आरोग्यसेवकासांठी आवश्‍यक आहे. या उत्पादनांनाही भविष्यात मोठी मागणी असणार आहे. औद्योगिक कर्मचाऱ्यांसाठीही डिस्पोजेबल, रियुजेबल सूट

याशिवाय सलून व्यावसायिकांना यापुढे आपल्या ग्राहकांकडून कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये म्हणून सुरक्षेची काळजी घ्यावी लागणार आहे. प्रत्येक सलून यापुढे डिस्पोजल अँड रियुजेबल सूटचा वापर करूनच आपला व्यवसाय करू शकेल. जो असा किट वापरणार नाही, त्या दुकानात ग्राहकही पाय ठेवण्यास धजावणार नाही. अशाच प्रकारे ट्रॅव्हलिंग किट रियुजेबल अँड डिस्पोजेबल, रेस्टॉरंटमधील शेफ, वेटर व सेवकांसाठी रियुजेबल अँड डिस्पोजेबल किट, बॅंकिंग सेक्‍टर, लॉजिंग, हॉस्पिटल युनिफॉर्म्स, इंडस्ट्रिअल रियुजेबल अँड डिस्पोजेबल सूट अशा अनेक क्षेत्रांत सुरक्षा साधनांची अत्यावश्‍यकता भासणार आहे, ज्याची गरज गारमेंट उद्योग पूर्ण करू शकते.

Web Title: New opportunities for Solapur garment industry to live with Corona