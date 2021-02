सोलापुरात रात्रीची संचारबंदी, पालकमंत्री भरणे : दहावी, बारावी वगळता 7 मार्चपर्यंत शाळा बंद 

सोलापूर : जिल्ह्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये यासाठी उद्यापासून (गुरुवार, ता. 25) 10 वी आणि 12 वी वगळता शहर आणि जिल्ह्यातील इतर सर्व शाळा 7 मार्चपर्यंत बंद ठेवण्यात येणार आहेत. या कालावधीत रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत संचारबंदी आदेश लागू करण्यात आल्याची माहिती पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी दिली. कर्नाटकसह इतर राज्यातून सोलापूर जिल्ह्यात येण्यासाठी कोरोना चाचणीचा अहवाल बंधनकारक करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. कोरोना प्रादुर्भावाच्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची आज नियोजन भवन येथे श्री. भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष अनिरूद्ध कांबळे, महापौर श्रीकांचना यन्नम, आमदार बबनराव शिंदे, आमदार सुभाष देशमुख, आमदार राजेंद्र राऊत, आमदार प्रणिती शिंदे, पोलीस आयुक्त अंकुश शिंदे, महापालिका आयुक्त पी. शिवशंकर, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी संजीव जाधव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्जुन गुंडे, निवासी उपजिल्हाधिकारी भारत वाघमारे, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक अतुल झेंडे आदी उपस्थित होते. श्री. भरणे म्हणाले, पुन्हा कोरोनाचा नवा स्ट्रेन आलेला आहे. सोलापूर जिल्ह्यात रूग्ण वाढू लागले आहेत. आपल्याला पुन्हा लॉकडाऊन परवडणारा नाही, मात्र नागरिकांनी शासकीय आणि आरोग्य नियमाचे काटेकोर पालन करणे हिताचे आहे. काही कडक निर्बंध घालणे जरूरीचे आहे. सोलापूरकरांनी मास्कचा वापर, सॅनिटायझर आणि सुरक्षित अंतर ठेवल्यास कोरोनाला अटकाव करू शकतो. प्रत्येक नागरिकांनी आपली आणि आपल्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी.



पालकमंत्री भरणे म्हणाले

* ट्रेसिंग, टेस्टिंग आणि ट्रीटमेंटवर भर द्या

* कोविड केअर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटलची तयारी करा

* पहिल्या टप्प्यात 58 टक्के तर दुसऱ्या टप्प्यात 40 टक्के कोरोना लसीकरण

* गर्दीच्या ठिकाणी मास्क न वापरणाऱ्यांना होणार एक हजार रूपयांचा दंड

* विवाहासाठी 50 जणांना परवानगी, पोलिसांची परवानगी आवश्‍यक

* हॉटेल, बार, रेस्टॉरंट रात्री 11 पर्यंतच राहणार सुरु

* साठेबाजांवर होणार कारवाई

