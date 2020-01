सोलापूर जिल्ह्यात ट्रॅक्टर, ट्रॉली उलटल्याने नऊ जखमी

कुर्डू (सोलापूर) : सिना माढा उपसा सिंचन योजनेच्या कॅनॉलमध्ये ट्रॅक्टर व ट्रॉली उलटल्याने नऊजण जखमी झाल्याची घटना गुरुवारी (ता. २३) व्होळे (ता. माढा) येथे भेंड रोडवर जयंत पाटील यांच्या वस्तीजवळ साकाळी सातच्या सुमारास घडली आहे. जखमींमध्ये पाच पुरुष व चार महिलांचा समावेश आहे. कॅनॉलमध्ये उलटलेला ट्रॅक्टर विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना पिंपळनेर या कारखान्याचे ऊस तोड कामगार लऊळ (ता. माढा) येथून व्होळे येथे ऊसतोडणीसाठी जात होता. सरिता साळुखे (वय १७), अरुण साळुखे (वय २२, रा. लातूर), कृष्णा पवार (रा. खुदनपूर, ता. भालकी), आबाजी काशिनाथ साळुखे (वय ३२, रा. भालकी जि. बिदर), दीपक उत्तम साळुखे (वय १२, लातूर), अरुण साळुखे (रा. चिंचोली, ता. भालकी), छकु साळुखे (वय २४, भालकी, जिल्हा बिदर) , श्रीदेवी पवार (वय २३, रा. चिंचोली, ता. भालकी), रेखा साळुखे (वय २५, रा. भालकी, जिल्हा बिदर) अशी जखमीची नावे आहेत.

कुर्डूवाडी येथील ग्रामीण रुग्णालयात त्यांना दाखल केले आहे. डॉ. संतोष आडगळे, स्मिता पॉल, सुनिता गिराम, राजु परचा , संतोष चव्हाण या पथकाने तातडीने उपचार सुरु केले आहेत. काही जणांना सोलापूर येथे तपासणीचा सल्ला दिला आहे.

Web Title: Nine injured in tractor trolley reversal in Solapur district