बससेवेसह देशांतर्गत विमान अन् संपूर्ण रेल्वेचा निर्णय नाहीच

सोलापूर : रेड झोनमधील प्रवासी वाहतूक सेवा सुरू करण्याचा निर्णय संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आला आहे. सोलापुरातील बससेवा आणखी काही दिवस बंद ठेवली जाणार आहे. तर देशांतर्गत विमानसेवा सुरू करण्याचा कोणताही निर्णय झाला नसल्याचे महाराष्ट्र राज्य विमानतळ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष अनिल पाटील यांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. लॉकडाऊननंतर प्रथमच नवी दिल्लीहून देशातील विविध भागांमध्ये 15 रेल्वेगाड्या सोडल्या जाणार असून त्याचे ऑनलाईन बुकिंग आज दुपारी चार वाजल्यापासून सुरू होईल, अशी माहिती रेल्वेचे वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक प्रदीप हिरडे यांनी सांगितले. लॉकडाऊनचा टप्पा वाढवूनही महाराष्ट्रातील कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या कमी होण्याऐवजी झपाट्याने वाढू लागली आहे. 3 मे रोजी संपणारे देशातील लॉकडाऊन 17 मेपर्यंत वाढविण्यात आले. मात्र, 12 हजारांपर्यंत असलेली रुग्णांची संख्या आता 22 हजारांच्या पुढे गेली आहे. रुग्णांच्या संख्येवरून रेड, ऑरेंज व ग्रीन झोन तयार करण्यात आले. 12 एप्रिल रोजी सोलापुरात पहिला रुग्ण आढळला होता आता रुग्णांची संख्या (रविवारपर्यंत) 264 झाली होती. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या सोलापूर विभागातील यांत्रिक कार्यशाळा सुरु करण्यास जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी परवानगी दिली नाही. राज्यातील गडचिरोली, वाशीम या ग्रीन झोन व ऑरेंज झोनमधील काही जिल्ह्यांमधील परिवहन सेवा सुरू झाली आहे. मात्र सोलापूर शहर जिल्ह्यातील महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ महापालिकेची परिवहन सेवा बंदच राहणार आहे.



