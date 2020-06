सांगोल्यात बियाणे उगवले नसल्याने कृषी अधिकाऱ्याकडून पाहणी सुरू

सांगोला(सोलापूर): सांगोला तालुक्‍यात पुरेसा पाऊस झाला असल्याने शेतकऱ्यांनी सूर्यफुलाची पेरणी केली. काही ठिकाणी पेरणीनंतर पाऊस होऊनही सूर्यफुलाच्या बियाण्याची उगवण झाली नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली होती. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनंतर तालुका कृषी अधिकारी दीपाली जाधव व कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतास प्रत्यक्ष भेट दिली असता पेरणी केलेल्या जमिनीत अत्यंत कमी प्रमाणात सूर्यफुलाची उगवण झाल्याचे दिसले. हेही वाचाः बार्शीत युवक कॉंग्रेसने केला कोरोना योध्दयांचा सन्मान सांगोला तालुक्‍यातील 73 हेक्‍टर क्षेत्रावर सूर्यफुलाची पेरणी झाली असून काही ठिकाणी बियाणे उगवलेच नसल्याच्या तोंडी तक्रारी कृषी विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. तक्रारी प्राप्त होताच तालुका कृषी अधिकारी दीपाली जाधव, पंचायत समितीचे कृषी अधिकारी विकास काळोखे, जवळा मंडल कृषी अधिकारी जांभळे, कृषी पर्यवेक्षक विकास भाले, पारे कृषी सहायक एच. टी. पवार यांनी पारे गावातील हणमंत गायकवाड, बाळासो गायकवाड, सुखदेव गायकवाड, सुरेश भीमराव गायकवाड यांच्या शेताची पाहणी केली.पाहणी दरम्यान काही शेतकऱ्यांच्या जमिनीत सूर्यफुलाची उगवण न झाल्याचे आढळले. पेरणीनंतर पाऊसही झाला. मात्र, जमिनीतून बियाण्याचे कोंब वर आलेच नाही. शेतकऱ्यांनी शेतात दररोज अंकुर येण्याची वाट पाहिली. अखेर त्यांनी बियाण्यात आपली फसवणूक झाल्याची तक्रार तालुका कृषी अधिकारी जाधव यांच्याकडे केली. उगवणीच्या तक्रारीची होईल चौकशी

बियाणे उगवणबाबत काही अडचण असल्यास तालुकास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे शेतकऱ्यांनी बियाणे घेतलेले पक्के बिल व सोबत सातबारा उतारा जोडून रीतसर अर्ज करावा. याबाबत चौकशी केली जाईल.

- दीपाली जाधव, तालुका कृषी अधिकारी, सांगोला



Web Title: As no seeds have germinated in Sangola, inspection is started by the agriculture officer