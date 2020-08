शहरातील रुग्णसंख्या सहा हजारांवर! आज 113 पॉझिटिव्ह अन्‌ एकाचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील 50 हजार 429 व्यक्‍तींची आजवर कोरोना टेस्ट करण्यात आली आहे. त्यामध्ये सहा हजार 64 जण पॉझिटिव्ह आढळले असून त्यातील 393 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी (ता. 18) दोन हजार 19 अहवालातून 113 व्यक्‍तींचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. शास्त्री नगरातील 75 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. ठळक बाबी... शहरातील 50 हजार 429 व्यक्‍तींची कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात सापडले सहा हजार 64 कोरोनाबाधित

आज एकाचा मृत्यू; मृतांची संख्या 393 झाली

चार हजार 569 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; एक हजार 102 रुग्णांवर उपचार बालाजी सोसायटी, आंबेडकर सोसायटी (कुमठा नाका), महालक्ष्मी सोसायटी (शेळगी), एसआरपी कॅम्प (सोरेगाव), सुरज प्राईड (माशाळ वस्ती), शेळगी, भारत नगर, सागर चौक (विडी घरकूल), मड्डी वस्ती, प्रभाकर सोसायटी (सम्राट चौक), ओम नम:शिवाय नगर (हत्तुरे वस्ती), सिध्देश्‍वर पेठ, संत गुलाब बाबा नगर, रविवार पेठ, शिवाजी नगर, पांढरे वस्ती (बाळे), भिम नगर (डोणगाव रोड), लोधी गल्ली (बेडर पूल), शास्त्री नगर, सिव्हील हॉस्पिटल क्‍वॉर्टर, हनुमान नगर (भवानी पेठ), शहा नगर (लिमयेवाडी), मनपा कॉलनी (सात रस्ता), विशाल नगर, वसंतराव नाईक नगर, संजय गांधी नगर, रामलिंग नगर, सुशिल नगर, भागवत सोसायटी (विजयपूर रोड), कलावती नगर, अंबिका नगर (सोरेगाव), लक्ष्मी नगर, रेणुका नगर (जुळे सोलापूर), प्रियंका नगर, कलावती नगर, स्वामी विवेकानंद नगर, नम्रता सोसायटी, गवळी वस्ती, बलिदान चौक, लक्ष्मी नगर (देगाव रोड), कर्णिक नगर, जुनी मिल चाळ, सोनिया नगर, विद्या नगर (शेळगी), शासकीय वसाहत, हुच्चेश्‍वर नगर (कुमठा नाका) आणि रेल्वे लाईन्स याठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

