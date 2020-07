अण्णाभाऊंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त ऑनलाईन व्याख्यानमाला 

सोलापूर : साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त एक ऑगस्टपासून महाराष्ट्रातील नामवंत व विचारवंतांच्या सहभागाने ऑनलाइन व्याख्यानमाला होणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन वक्तृत्व स्पर्धाही होणार असल्याची माहिती अण्णाभाऊ साठे जयंती मध्यवर्ती उत्सव समितीचे संस्थापक अध्यक्ष माजी राज्यमंत्री उत्तमप्रकाश खंदारे यांनी दिली. यंदाच्या जयंतीनिमित्त सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील सर्व मंडळांनी व समाज बांधवांनी जन्मशताब्दी जयंतीनिमित्त कोणत्याही प्रकारची वर्गणी काढू नये असे आवाहनही त्यांनी केले आहे. कोरोनामुळे नेहमीप्रमाणे जयंती साजरी करता येणार नाही. मिरवणूक काढता येणार नाही. त्यामुळे कोणीही कसल्याही प्रकारची वर्गणी काढू नये असे आवाहन मध्यवर्ती समितीने केले आहे. सोलापूर शहरात रात्री नऊनंतर संचारबंदी असल्यामुळे रात्री कोणीही पुतळ्याजवळ गर्दी करू नये. घोषणाबाजी व फटाक्‍यांची अतिषबाजी करू नये. शासनाच्या नियमाचे उल्लंघन न करण्याचे आवाहन मातंग समाजाचे सोलापूराध्यक्ष युवराज पवार, मध्यवर्ती जयंती समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटोळे, मध्यवर्तीचे सचिव राजू क्षीरसागर यांनी केले आहे.

