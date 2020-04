रोपळे बुद्रूक (सोलापूर) : कोरोना रोगाचा धसका पंढरपुरातील डॉक्‍टरांनी घेतला आहे. इथल्या बहुतेक हॉस्पिटलमधील डॉक्‍टरांनी रूटिन ओपीडीमध्ये पेशंटला न तपासताच केवळ लक्षणावरून प्रिस्क्रिप्शन देण्याची नवी पद्धत सुरू केली आहे. त्यामुळे डॉक्‍टर ओपीडीत आणि पेशंट दारात असे चित्र दिसू लागले आहे. हेही वाचा - रेल्वेचा मोठा निर्णय! प्रवाशांना मिळणार 100 टक्के परतावा रोगाला हरवण्याची पुरेशी सुविधाच हॉस्पिटलमध्ये नाही

वैद्यकीय व्यवसायाला मोठा वाव असणारे शहर म्हणून पंढरपूरची ओळख आहे. त्यामुळेच इथे वैद्यकीय व्यवसायातील गुंतवणूक वाढू लागली आहे. पूर्वी केवळ नाडी तपासून रुग्णाला औषधोपचार दिले जात होते. त्याच शहरात आता मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटलची उभारणी होऊ लागली आहे. अशा वैद्यकीय व्यवसायासाठी पुढारलेल्या शहरातील डॉक्‍टर मंडळी मात्र आज कोरोनाच्या सावटाखाली काम करू लागली आहेत. त्या भीतीने रुग्णाला न तपासताच केवळ लक्षणावरून त्याला प्रिस्क्रिप्शन दिले जात आहेत. सर्व सोईने युक्त असणाऱ्या हॉस्पिटलमध्ये सध्या पेशंटला दारात उभे करूनच प्रिस्क्रिप्शन दिले जातेय. प्रिस्क्रिप्शन दिल्यावर डॉक्‍टरांची फी मात्र काउंटरवर ठेवलेल्या दक्षिणा पेटीत टाकावी लागत आहे. त्यामुळे डॉक्‍टर ओपीडीत, पेशंट दारात अन्‌ फी डब्यात असे चित्र दिसू लागले आहे. डॉक्‍टर आणि पेशंटमध्ये सामाजिक अंतर ठेवण्याचा एक चांगला प्रयत्न आहे. मात्र, यानिमित्ताने इथले डॉक्‍टर इतके असुरक्षित का आहेत? असाच प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. त्यामुळे मोठ्या हॉस्पिटलमधील तरी डॉक्‍टरांनी स्वतःसाठी व हॉस्पिटलमधील इतर कर्मचाऱ्यांसाठी पीपीई म्हणजे वैद्यकीय कर्मचाऱ्यासाठीचे वैयक्तिक संरक्षण साधन संचाची व्यवस्था करायला हवी. मात्र, कोरोना रोगाला हरवण्याची पुरेशी सुविधाच हॉस्पिटलमध्ये नसल्यामुळे डॉक्‍टर व कर्मचारी असुरक्षित आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आम्ही अत्यावश्‍यक पेशंटची थेट तपासणी करतोच. मात्र, रुटिंगच्या पेशंट तपासणीत आम्ही सामाजिक अंतर ठेवण्याचा थोडा बदल केला आहे. पीपीई किट आम्हाला उपलब्धच होत नाहीत किंबहुना ते वापरणे परवडत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही पेशंटची काळजी घेत आहोत.

- डॉ. नीरज शहा,

बालरोग तज्ज्ञ, पंढरपूर आमच्या बाळाला कानाचा त्रास होता म्हणून पंढरपूरच्या कान, नाक व घसा तज्ज्ञाकडे तपासणीसाठी नेले तर संबंधित डॉक्‍टरांनी आम्हाला दारात उभे करूनच माहिती विचारली आणि औषधे लिहून दिली.

- गजानन व्यवहारे,

रोपळे बुद्रूक, पंढरपूर

