७५ वर्षांच्या आजीची कविता ऐकाच (Video)

सोलापूर : ‘ आवड असली की सवड मिळतेच’ ही म्हण तशी जुनीच . अगदी त्याच म्हणीप्रमाणे एखाद्याला कितीही काम असलं तरी ज्याची आवड आहे त्याला वेळ दिला जातोच . अन्‌ आवड नसेल तर सवड असून सुद्धा कोणत्याही कामात अनेक कारणं सांगणारी मंडळी आपण पाहतो . अगदी त्याचप्रमाणे संसाराचा गाडा हाकताना ७५ वर्षांच्या आजी केवळ आवड असल्याने वाचनाचा छंद जोपासत आहेत . आजही त्यांची स्मरणशक्ती कायम आहे . त्यांच्या अभ्यासक्रमात असलेल्या कवित्या त्यांच्या तोंडपाठ आहेत . नुकतीच सोशल मीडियावर त्यांनी मुलाला ऐकवलेली कविता व्हायरल झाली आहे . अनुसया लहानु तळपाडे असं त्यांचं नाव आहे . अनुसया तळपाडे यांचा जन्म 1944 मध्ये झाला . अहमदनगर जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील साकिर वाडी हे त्यांचे जन्म ! सध्या त्या सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथे राहतात . पहिली ते तिसरीपर्यंतचे शिक्षण त्यांचे साकिरवाडीत झाले . चौथीला शिक्षणासाठी त्या नाशिकला गेल्या . घरची परिस्थिती तशी बेताचीच पण शिक्षणाची आवड निर्माण झाल्याने पुढे शिक्षण घ्यावे , असे त्यांच्या वडिलांना वाटू लागले . त्यानंतर त्यांनी पाचवीपर्यंत शिक्षण घेतले . त्यावेळेस पाचवी म्हणजे त्यांची नोकरी लागेल ऐवढे शिक्षण होते . मात्र त्यांनी नोकरी केली नाही . त्यांचे पती म्हणजे लहानु यांनी केवळ मुलांवर चांगले संस्कार व्हावेत म्हणून नोकरी करुन दिली नाही . पुढे त्यांनी मुलांच्या शिक्षणावर भर दिला . त्यांचा मुलगा नितीन तळपाडे हे करमाळा येथील यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालयात प्राध्यापक आहे . अनुसया तळपाडे या 75 वर्षाच्या आहेत . तिचे वाचन वेड थक्क करून टाकते , असे नितीन तळपाडे यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले . 21 फेब्रुवारीला जागतिक मातृभाषा दिन झाला . 27 फेब्रुवारीला जागतिक मराठी भाषा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो . याच पार्श्वभूमीवर आईला काही कविता येतात का म्हणून विचारले तेव्हा तिने एका मागे एक अनेक कविता म्हणून दाखवल्या . याही वयात तिच्या तोंडपाठ असणाऱ्या कविता ऐकून आम्ही आश्चर्यचकित झालो . मग मला खात्री पटली की " जुन ते सोन " म्हणतात ते खर आहे . वाचनाचे प्रचंड हौस असल्याने आई दिवसातून कितीतरी पान वाचून काढते . आई आमच्यासाठी खूप प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व आहे . याही वयात तिने तिचे वाचनवेड जोपासले आहे . यातून आम्ही खूप काही शिकतो , असे तळपाडे यांनी सांगितले . अनुसया तळपाडे या पंजाबमधील घुमान येथे झालेल्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनासही गेल्या होत्या . त्यांना पुस्तके खरेदी करण्याची आवड आहेत .

