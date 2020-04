'कोरोना'च्या प्रबोधनासाठी पोलिसांचा सोशल मीडियावर भर

उपळाई बुद्रूक (ता. माढा, जि. सोलापूर) : सध्या जगभर हाहाकार माजवलेल्या कोरोनाने भारतात देखील थैमान घातल्याने संपूर्ण देशात लॉकडाउन करण्यात आला आहे. नागरिकांनी या काळात खबरदारी घ्यावी यासाठी प्रशासन सर्वपरीने प्रयत्न करत आहे. त्यात सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी एक पाऊल पुढे ठेवत कोरोनाच्या प्रबोधनासाठी सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर सुरू केल्याचे दिसून येत आहे. सध्या सोशल मीडियाचा जमाना असून, एखादी घटना क्षणार्धात या सोशल माध्यमांच्याद्वारे जगभर पसरत आहे. त्यात सध्या कोरोना विषाणूने भारतात चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे संपूर्ण देशात संचारबंदी सुरू करण्यात आली. तरीही नागरिक रस्त्यावर येत असल्याचे पाहून पोलिसांनी प्रथम खबरदारीसाठी दंडुकेशाहीचा वापर केला. नंतर खाकी वर्दीतील काही कलाकारांनी कवितेच्या माध्यमातून भावनिक आवाहन सुरू केले. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून हे चांगलेच व्हायरल होत असल्याचे लक्षात घेऊन सोलापूर ग्रामीणचे अप्पर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे यांनी पुढाकार घेत नागरिकांच्या प्रबोधनासाठी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अजून काही प्रभावीपणे करता येईल का यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

सोशल मीडियावर पोलिसांच्या आव्हानाला, कवितांना मिळत असलेला प्रतिसाद पाहून अप्पर पोलिस अधीक्षक अतुल झेंडे यांनी पोलिस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी, "सकाळ'चे सहयोगी संपादक अभय दिवाणजी तसेच विविध दैनिकांचे संपादक, पत्रकार तसेच खाकी वर्दीतील गायक यांचे नागरिकांसाठी खबरदारी घेण्यासाठीचे लोकांना आवाहन करणारे व नागरिकांच्या पसंतीस उतरतील असे व्हिडिओ व गीत तयार करून घेतले व ते सोशल मीडियाद्वारे प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोचविण्याचे प्रयत्न करत आहेत. सोलापूर ग्रामीण पोलिसांनी जनजागृतीसाठी बनवलेले हे व्हिडिओ सध्या व्हॉट्‌सऍपच्या स्टेट्‌सवर, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटरवर चांगलेच व्हायरल होत आहेत. खाकी वर्दीतला माणूस बाहेर आला

कोरोनासारखा महाभयंकर रोग असताना देखील पोलिस जीवाची, कुटुंबांची पर्वा न करता रात्रं-दिवस कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी जनजागृतीसाठी वेगवेगळे प्रयत्न करत असल्याने, खाकी वर्दीच्या आतमध्ये एक अबोल माणूस दडलेला असतो. तोही भावनाशील, संवेदनशील आणि तितकाच कठोरही तसेच जनसामान्यांना आधार वाटेल असाच असतो याची प्रचिती नागरिकांना पोलिसांच्या या जनजागृतीच्याद्वारे पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्र

