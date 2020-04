सोलापुरात रोज एक लाख तीस हजार लिटर सॅनिटायझरचे उत्पादन 

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील आठ डिस्टिलरी आणि तीन भारतीय बनावटीच्या विदेशी मद्य निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांना सॅनिटायझर निर्मिती करण्याची विशेष परवानगी देण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी याबाबत पुढाकार घेतला असून या बारा कारखान्यातून आता दररोज एक लाख तीस हजार लिटर सॅनिटायझरचे उत्पादन होणार आहे. हेही वाचा - सुखद बातमी! रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या पत्नींचा मदतीचा हात सॅनिटायझरची निर्मिती करण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांची नावे आणि दररोजची निर्मिती क्षमता याप्रमाणे : ब्रिमा सागर महाराष्ट्र डिस्टिलरी लिमिटेड, श्रीपूर ता. माळशिरस 6000 लिटर, विष्णूलक्ष्मी को-ऑपरेटिव्ह ग्रेप डिस्टिलरी एमआयडीसी अक्कलकोट रोड 10000 बी. एल., विठ्ठल कॉर्पोरेशन लिमिटेड म्हैसगाव ता. माढा, 30000 बी. आय., फॅबटेक शुगर प्रायव्हेट लिमिटेड नंदूर बालाजीनगर ता. मंगळवेढा, 30000 बी. एल., जकराया शुगर लिमिटेड वटवटे ता. मोहोळ 10000 बी. एल., युटोपियन शुगर लिमिटेड पंतनगर कचरेवाडी ता. मंगळवेढा, 10000 बी. एल., खंडोबा डिस्टिलरी प्रायव्हेट लिमिटेड टेंभुर्णी ता. माढा 10000 बी. एल., लोकमंगल ऍग्रो इंडस्ट्रिज लिमिटेड सुभाषनगर ता. उत्तर सोलापूर 10000 बी. एल., विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना गंगामाईनगर पिंपळनेर ता. माढा 10000 बी. एल., पांडुरंग सहकारी साखर कारखाना श्रीपूर ता. माळशिरस 5000 बी. एल., सिध्देश्‍वर सहकारी साखर कारखाना कुमठे सोलापूर 500 बी. एल.

