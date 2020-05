BREAKING......! सोलापूर महापालिका आयुक्तांना शासनाकडे पाठविण्याचा प्रस्ताव दाखल

सोलापूर : कोरोना साथीवर नियंत्रण आणण्यात महापालिका आयुक्त दीपक तावरे यांना अपयश आल्याचा ठपका ठेवत महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांनी आयुक्तांना परत पाठविण्याचा प्रस्ताव 20 मे रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेसाठी आज गुरुवारी दुपारी नगरसचिवांकडे दाखल केला आहे. उपमहापौर राजेश काळे आणि नगरसेवक अविनाश बोमड्याल यांनी हा प्रस्ताव दाखल केला आहे. त्यामुळे महापालिका वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ठेवलेल्या ठपक्याबाबत आयुक्त सभागृहात काय उत्तर देतात याबाबत उत्सुकता लागली आहे. हेही वाचा - सोलापूर महापालिकेत अॅानलाईन कर भरणा सुरु प्रस्तावात म्हटले आहे, आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीबाबत अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. विकासकामे किंवा इतर प्रश्‍नांवर चर्चा करण्यासाठी ते उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे शहराच्या विकासास खीळ बसत आहे. स्मार्ट सिटीच्या माध्यमातून विविध कामांसाठी शासनाकडून भरघोस निधी मिळाला आहे. त्याचे योग्य ते नियोजन करून त्याप्रमाणे आवश्‍यक असलेली विकासकामे करणे हे आयुक्तांचे महत्त्वाचे काम आहे. तथापि आयुक्त हे काम करण्यासाठी अकार्यक्षम दिसून येतात. विविध योजनांसाठी शासनाकडून प्राप्त निधी आयुक्तांच्या अकार्यक्षमतेमुळे परत जाताना दिसून येत आहे. याबाबत माध्यमांतून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे शहराच्या विकासास बाधा पोचत आहे. मुबलक पाणीसाठा असतानाही केवळ नियोजनाच्या अभावामुळे सोलापूर शहराचा पाणीपुरवठा वारंवार विस्कळीत होत आहे. याबाबत सर्व सदस्यांना वेळोवेळी नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.

आरोग्याधिकाऱ्यांच्या समवेत आयुक्तांनी दोन हजार स्पेशल बॉडी किटची खरेदी केली आहे. सदर किटच्या खरेदीची बातमी प्रसिद्ध झाल्याने नागरिकांतून भीती निर्माण झाली आहे. त्यास संपूर्णपणे आयुक्त व आरोग्याधिकारी जबाबदार आहेत. कोरोनासाठी आवश्‍यक नसताना ईसीजी यंत्र खरेदी करण्यात आले आहे. पीपीई कीट 600 रुपयांस उपलब्ध असताना 1200 रुपये खरेदी दाखविण्यात आले आहेत. आलेले कीट हे निकृष्ट दर्जाचे आहेत. अनेक संस्थांनी सॅनिटायझर मोफत दिले असताना महापालिकेने मात्र ती खरेदी केल्याचे दाखवले आहे. कोरोनाचा रुग्ण सोलापुरात आढळला नसताना त्यावेळी आवश्‍यक कार्यवाही करणे आवश्‍यक असताना केवळ धुरावणी करून प्रशासनाने लाखो रुपयांची उधळपट्टी केली आहे. आयुक्तांच्या या अकार्यक्षमतेबाबात वेळोवेळी प्रसार माध्यमातून बातम्या प्रसिध्द होत असतात या सर्व बाबीचां परिणाम मा.सर्वसाधारण सभेमध्ये दिसून येत असतो. त्यामुळे विविध विकास कामे आहे त्या स्थितीतच राहून गेलेले आहे. तरी अशा या अकार्यक्षम व निर्णय क्षमता नसलेल्या आयुक्तास तात्काळ परत पाठवून त्यांच्या जागी कार्यक्षम आयुक्ताची नियुक्ती करण्याबाबत ही सभा मान्यता देत आहे. सोलापूर महानगरपालिका येथे कार्यरत असलेले आरोग्य अधिकारी संतोष नवले हे देखील असेच अकार्यक्षम आहेत. सध्या सोलापूर शहरात कोरोनाचा प्रादुर्भाव दिवसेंदिवस वाढत जात आहे. आरोग्य अधिकारी या नात्याने या सर्वांवर योग्य ती उपाययोजना करणे तसेच शहरात वाढणाज्या कोरोना रुग्णांवर नियंत्रण आणण्यासाठी योग्य तो समन्वय साधून वेळीच उपाययोजना करणे. आवश्‍यक त्या साहित्याची खरेदी करणे, पदाधिकारी तसेच सदस्य यांना विश्वासात घेवून तसेच त्यांच्याशी चर्चा विनिमय करुन उपायोजना करणे अशी कामे करणे अपेक्षित होते. तथापी त्यांच्याकडून तशा प्रकारचे कामकाज झाल्याचे दिसून येत नाही.

Web Title: Proposal to send Solapur Municipal Commissioner to the government