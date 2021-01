"तुम्हाला हवं ते घेऊन जावा पण माझ्या पतीला मारू नका !' गळ्यातील दागिने देऊन वाचवले पत्नीने पतीचे प्राण 

वैराग (सोलापूर) : "माझ्या पतीला मारू नका, "तुम्हाला काय हवं ते घेऊन जावा पण त्यांना मारू नका' असा आरडाओरड करीत एका 65 वर्षीय पत्नीने रात्री घरात पडलेल्या चोरांच्या दरोडा प्रसंगातून स्वतःला सावरत पतीचे प्राण वाचवले. साकत (पा) (ता. बार्शी) येथे एका सेवानिवृत्त आरोग्य कर्मचाऱ्याच्या घरी गुरुवारी (ता. 28) पहाटे सव्वादोन वाजता दरोड्याची घटना घडली. लोखंडी गजाने मारहाण करून गळ्यातील अडीच तोळ्याचे गंठण कात्रीने तोडून रोख रकमेसह 93 हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी चोरून नेला. वैराग पोलिसांत अज्ञात चोरट्यांविरोधात दरोड्याचा गुन्हा दाखल झाला आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की साकत (पा) येथील एकनाथ दशरथ खटाळ (वय 71) हे 2008 मध्ये आरोग्य विभागातून सेवानिवृत्त झाले. त्यांना तीन मुले असून दोन मुले शिक्षण विभागात शिक्षक तर तिसरा मुलगा पुणे जिल्ह्यात दिघी पोलिस ठाण्यात सहाय्यक पोलिस निरीक्षक म्हणून कार्यत आहे. गुरुवारी पहाटे (ता. 28) एकनाथ खटाळ व पत्नी कौशल्या खटाळ हे घराचे गेट व सर्व दरवाजे बंद करून झोपले होते. अचानक घरात आवाज सुरू झाला. मात्र मांजर असेल म्हणून त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. मात्र घरात डोक्‍याला टोपी, अंगात जर्किन, काळ्या रंगाचे पॅंट घातलेले तिघे चोर घरात शिरले. एकाने खटाळ झोपलेल्या खोलीत शिरून हातातील लोखंडी गजाने मारहाण करण्यात सुरवात केली. "आई मेलो, वाचवाऽऽऽ वाचवाऽऽऽ' असा आवाज पत्नी कौशल्या यांच्या कानी पडताच त्या जोराने ओरडू लागल्या. "त्यांना मारू नका, काय घेऊन जायचं ते घेऊन जा', असे म्हणताच एका चोराने हातातील कात्रीने कौशल्या यांच्या गळ्यातील दीड तोळ्याचे गंठण, अर्धा तोळ्याचे मिनी गंठण तोडले व तिसऱ्या चोराने कपाटात ठेवलेली 12 हजारांची रोकड, मोबाईल असा एकूण 93 हजारांचा ऐवज मारहाण करत जखमी करून चोरून नेल्याची फिर्याद एकनाथ खटाळ यांनी वैराग पोलिसांत दिली. कौशल्या यांनी प्रसंगावधान राखून स्वतःच्या गळ्यातील गंठण देत पतीचे वाचवलेले प्राण मोलाचे ठरले असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. या प्रकरणी तीन अज्ञात चोरट्यांविरोधात मारहाण करून जखमी करीत ऐवज चोरी व दरोड्याचा गुन्हा दाखला झाला आहे. या घटनेचा पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक महारुद्र परजणे हे करीत आहेत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

