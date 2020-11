सोलापूर : विधान परिषदेच्या पुणे पदविधर व शिक्षक मतदार संघातून भाजपचे उमेदवार संग्राम देशमुख आणि जितेंद्र पवार यांचा विजय निश्‍चित आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने आमदार विजयकुमार देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली साखर पेठेतील हिगुंलांबिका सांस्कृतिक भवनात बैठक झाली. या बैठकी त्यांनी हा विश्‍वास व्यक्त केला. या वेळी व्यसपीठावर शहर अध्यक्ष विक्रम देशमुख, सरचिटणीस बिज्जू प्रधाने, परिवहन सभापती जय साळुंखे, मंडळ अध्यक्ष सचिन कुलकर्णी, प्रशांत फत्तेपुरकर, सुधाकर नराल आदी उपस्थित होते.

आमदार देशमुख म्हणाले, पुणे पदवीधरच्या मागील दोन्ही निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष तथा आमदार चंद्रकांत दादा पाटील हे विजयी झालेले आहेत. या निवडणुकीतही पदवीधरची जागा पुन्हा भाजपकडे ठेवण्यासाठी आणि शिक्षक मतदार संघातील जागा भाजपकडे खेचून आणण्यासाठी सर्व पदाधिकारी कार्यकर्ते यांनी एकदिलाने काम करावे. या दोन्ही मतदार संघातील निवडणुकीसाठी नियोजनपूर्वक काम केल्यास आपला विजय निश्‍चित असल्याचेही आमदार विजयकुमार देशमुख यांनी यावेळी मार्गदर्शन करताना सांगितले. या बैठकीत दोन्ही उमेदवारांना भरघोस मतांनी घेण्याचा निर्धार करण्यात आला. यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे नगरसेवक, पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

