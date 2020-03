सोलापूर : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची महत्त्वाकांक्षी असलेली शिवभोजन योजना आता तालुका पातळीवर सुरू करण्यास मान्यता मिळाली आहे. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी शिवभोजन योजना काही दिवस बंद करण्यात आली होती. गेल्या दोन दिवसांपासून ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. दुपारी 11 ते 3 या वेळेत आणि पाच रुपयांमध्ये ही योजना सुरू झाली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात तालुकास्तरावर 24 ठिकाणी शिवभोजन थाळी सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

सोलापूर शहरात सध्या पाच ठिकाणी शिवभोजन थाळी उपलब्ध आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात (सिव्हिल हॉस्पिटल) ही थाळी आता उपलब्ध होणार आहे. सोलापूर शहरातील शिवभोजन केंद्रासाठी असलेला प्रत्येकी 150 थाळींचा कोठा वाढविण्यात आला असून हा कोठा आता प्रत्येकी 175 एवढा करण्यात आला आहे. कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी राज्यात लॉकडाऊन/संचारबंदी/जमावबंदीचा आदेश देण्यात आला आहे. या आदेशाची अंमलबजावणी करत असताना कोणीही उपाशी राहू नये यासाठी शिवभोजन थाळीचा विस्तार करण्यात आला आहे. हा विस्तार करत असताना कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी सामाजिक अंतर पाळण्याच्या सक्त सूचना देण्यात आल्या आहेत.

