सोलापुरात आणखी दोन ठिकाणी "शिवभोजन थाळी'चा प्रस्ताव 

सोलापूर : राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गरिबांसाठी दहा रुपयात भोजन देण्यासाठी सुरू केलेल्या शिवभोजन थाळी योजनेला राज्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. सोलापुरात सध्या पाच ठिकाणी ही थाळी मिळत असून आणखीन दोन ठिकाणी ही थाळी सुरू करण्याचा प्रस्ताव अन्नधान्य वितरण कार्यालयाच्यावतीने राज्य सरकारला पाठविण्यात आला आहे.

नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दोन ठिकाणांमध्ये सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय (सिव्हिल) व सोलापूर जिल्हा न्यायालय परिसराचा समावेश आहे. रुग्णालय परिसरात 100 तर न्यायालय परिसरात 75 थाळी सुरू करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या सोलापुरात पाच ठिकाणी शिवभोजन थाळीची योजना सुरू आहे. त्यामध्ये अश्विनी हॉस्पिटल परिसरात हॉटेल प्रीतम, मार्कंडेय सहकारी रुग्णालय परिसरात हॉटेल सूर्यकिरण, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात रिद्धी- सिद्धी स्नॅक्‍स्‌ सेंटर, सोलापूर बस स्थानक परिसरात साईतीर्थ सहकारी ग्राहक संस्था व एसटी कामत फूड्‌स यांच्यावतीने शिवभोजन थाळी योजना राबविली जात आहे.

नव्याने प्रस्तावित करण्यात आलेल्या दोन ठिकाणांमध्ये सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय (सिव्हिल) व सोलापूर जिल्हा न्यायालय परिसराचा समावेश आहे. रुग्णालय परिसरात 100 तर न्यायालय परिसरात 75 थाळी सुरू करणे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सध्या सोलापुरात पाच ठिकाणी शिवभोजन थाळीची योजना सुरू आहे. त्यामध्ये अश्विनी हॉस्पिटल परिसरात हॉटेल प्रीतम, मार्कंडेय सहकारी रुग्णालय परिसरात हॉटेल सूर्यकिरण, सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरात रिद्धी- सिद्धी स्नॅक्‍स्‌ सेंटर, सोलापूर बस स्थानक परिसरात साईतीर्थ सहकारी ग्राहक संस्था व एसटी कामत फूड्‌स यांच्यावतीने शिवभोजन थाळी योजना राबविली जात आहे.

