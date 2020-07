सोलापूर शहर राष्ट्रवादीची पालकमंत्री भरणे यांच्याकडे मागणी, ईदनिमित्त बकरी खरेदी-विक्रीला द्या परवानगी  

सोलापूर : मुस्लिम बांधवांमध्ये महत्वाचा समजल्या जाणाऱ्या बकरी ईद निमित्त मुंबई व पुणे यासह मोठ्या शहरात ऑनलाईन बकरी खरेदी-विक्रीला परवानगी मिळाली आहे. ऑनलाईन बकरी खरेदी-विक्रीतून बकरी तंदुरुस्त असल्याचे समजत नाही. तसेच सर्वजण इंटरनेटचा वापर करत नाहीत. बकरी विक्रेत्यांचे आर्थिक नुकसान व बकरी खरेदी करणाऱ्यांना चांगली बकरी मिळण्याची शक्‍यता कमी आहे. ग्राहक आणि विक्रेत्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन सोलापूर शहर व परिसरात बकरी खरेदी-विक्रीला परवानगी द्यावी, अशी मागणी सोलापूर शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्यावतीने करण्यात आली आहे. युवक शहराध्यक्ष जुबेर बागवान यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन आज पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना देण्यात आले. यावेळी जिल्हा कार्यकारी अध्यक्ष उमेश पाटील, शहर कार्याध्यक्ष संतोष पवार, अहमद मासुलदार आदी उपस्थित होते. बागवान म्हणाले, सोलापूर शहरात एक ते तीन ऑगस्ट या कालावधीत बकरी ईद साजरी करण्यात येणार आहे. सोलापूर सारख्या छोट्या शहरात ऑनलाईन बकरी खरेदी-विक्री शक्‍य नाही. बकरी ईदसाठी अनेक शेतकरी गेल्या अनेक दिवसापासून बकरी पाळून मोठे करतात.

Web Title: Solapur city NCP's demand to the Guardian Minister Bharane, give permission to buy and sell goats on this occasion