सोलापूर : शहरातील रुग्णसंख्या आता आठ हजार 993 झाली असून त्यापैकी सात हजार 683 रुग्णांनी कोरोनावर मात केली आहे. शहरातील कोरोना रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण सर्वाधिक राहिले आहे. मात्र, मृतांची संख्या आता 498 झाल्याने चिंता कायम आहे. आज भाग्योदय सोसायटीतील 38 वर्षीय महिलेचा कोरोनाने बळी घेतला असून गुरुवारी (ता. 8) रोजी ही महिला श्री छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर नागरिकांनी लक्षणे दिसताच दवाखान्यात दाखल व्हावे, नियमांचे तंतोतंत पालन करुन स्वत:च्या कुटुंबाची काळजी घ्यावी, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे. ठळक बाबी... शहरातील 85 हजार 199 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 76 हजार 206 संशयितांची टेस्ट आली निगेटिव्ह

शहरात आतापर्यंत आढळले आठ हजार 993 कोरोनाचे रुग्ण

शहरातील मृतांची संख्या पाचशेच्या उंबरठ्यावर; आज 38 वर्षीय महिलेचा मृत्यू

आज 581 टेस्टमध्ये शहरात आढळले 52 पॉझिटिव्ह; उपमहापौरांचाच प्रभाग अव्वल शहरात आज भारत माता नगर, भवानी पेठ, एसआरपी कॅम्प, विद्या नगरी, इंदिरा नगर, विजय देशमुख नगर, सुशिल नगर, जुना संतोष नगर, द्वारका नगरी (विजयपूर रोड), सिध्देश्‍वर पेठ, डी-मार्टजवळ, करंजकर सोसायटी, सुरवसे मित्र नगर, सहारा नगर, पोलिस मुख्यालयाजवळ, गांधी नगरजवळ, रामदेव नगराशेजारी, वर्धमान नगर (शेळगी), आंबेडकर नगर, कल्याण नगर, टिळक नगर, म्हाढा कॉलनी, रचना सोसायटी(जुळे सोलापूर), आशा नगर, सुनिल नगर, लक्ष्मी चौक (विडी घरकूल), विश्राम हौसिंग सोसायटी, अंत्रोळीकर नगर भाग- दोन, स्वागत नगर, तोडकर वस्ती (बाळे), दक्षिण सदर बझार, रोहिणी नगर (सैफूल), इंद्रधनू अपार्टमेंट, निरा नगर (बुधवार पेठ), साखर पेठ, उत्तर कसबा, व्यंकटेश अपार्टमेंट (दक्षिण सदर बझार) या भागात नवे रुग्ण आढळले आहेत.

