सोलापूर-विजयपूर रोड जड वाहतुकीसाठी बंदच ! महापालिकेने मागितली 20 तारेखपर्यंत मुदत 

सोलापूर : सोलापूर- विजयपूर मार्गावरील धर्मवीर श्री संभाजीराजे तलाव (कंबर तलाव) परिसरातील रेल्वे ब्रिजखालून ड्रेनेज लाईन टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. सुरक्षितता म्हणून हा पूल 6 ऑक्‍टोबरपासून वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आला आहे. ड्रेनेज लाईन टाकण्याचे काम 20 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपणे अपेक्षित असतानाच शहरात परतीचा मोठा पाऊस झाला. त्यामुळे काम बंद ठेवावे लागल्याने साधारणपणे 24 ऑक्‍टोबरपर्यंत हा पूल बंदच ठेवण्याचा निर्णय झाला. त्यानंतरही काम पूर्ण न झाल्याने 14 नोव्हेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. आता पुन्हा महापालिकेने सहा दिवसांची मुदत मागविल्याने हा मार्ग जड वाहतुकीसाठी तोपर्यंत बंदच राहणार आहे. आसरा पुलावरील खड्ड्यांमुळे अपघाताला निमंत्रण

सोलापूर- विजयपूर हा मार्ग ड्रेनेज लाईन टाकण्याच्या कामामुळे मागील महिन्यापासून बंद आहे. आसारा पुलावरील वाहतूक कोंडी कमी व्हावी म्हणून हलक्‍या वाहनांना या मार्गावरून प्रवेश देण्यात आला आहे. तरीही, आसारा पुलावरील गर्दी कमी झालेली नाही. वाहतूक कोंडी आणि त्यात पुलावरील खड्ड्यांमुळे अपघात होण्याची भिती आहे. काही दिवसांपूर्वी खासदार डॉ. जससिध्देश्‍वर महास्वामी यांनी आसरा पुलाची पाहणी केली. त्यावेळी पुलाची रुंदी वाढविणे, नवीन पुल बांधणे यावर चर्चा झाली. त्याचवेळी आसरा पुलावरील खड्डे बुजविण्याची कार्यवाही तत्काळ केली जाईल, अशी ग्वाही महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी दिली. मात्र, आता त्याला बगल देत आयुक्‍तांनी वाहनांच्या गर्दीमुळे खड्डे बुजविण्यास अडचण येत असल्याचे उत्तर दिल्याची चर्चा आहे. आता ड्रेनेज जोडणीचे काम पुन्हा सहा दिवस लांबणीवर पडल्याने पुन्हा आसरा पुलावरील वाहतूक वाढणार आहे. शहर वाहतूक पोलिसांनी पत्रकार भवन ते झाशीची राणी पुतळा हा मार्ग बंद करून त्याठिकाणी बॅरिकेड लावले. त्यामुळे सोलापूर- विजयपूर मार्गावरील शहरातून जाणारी वाहतूक थांबली. या मार्गावरील वाहनांसाठी पर्याय मार्गाची उपलब्ध करून देण्यात आली. त्यानुसार विजयपूरकडून सोलापुरात येणारी हलकी वाहने जुना विजयपूर नाका, मोदी हुडको कॉलनी, मोदी स्मशानभूमी, मोदी बोगदा, मोदी पोलिस चौकीमार्गे पुढे सात रस्ता अशी वळविण्यात आली. सोलापूरकडून विजयपूरकडे जाणाऱ्या वाहनांसाठी हाच मार्ग असल्याचे शहर पोलिसांकडून सांगण्यात आले. तर जड वाहने सैफूल, आत्तार नगर प्राधिकरण रोड, डी- मार्ट, आसरा चौक, महावीर चौकमार्गे पुढे वळविण्यात आली. मात्र, रस्त्यांवरील दुभाजकांमुळे जड वाहनांना अडचण निर्माण झाली आणि वाहतूक कोंडी वाढली. त्यामुळे ही वाहने संत रोहिदास चौक, भारती विद्यापीठ, दावत चौक, गोंविदश्री मंगल कार्यालय, डी- मार्ट, आसरा चौक, महावीर चौक असा मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

Web Title: Solapur-Vijaypur road closed for heavy traffic! Deadline up to 20th date requested by the Municipal Corporation