अमर रहे अमर रहे... सुनिल काळे...

पानगाव (सोलापूर) : अमर रहे अमर रहे.., भारत माता की जय... अशा घोषणांनांच्या निनादाद सुनिल काळे यांना येथे अखेरचा निरोप देण्यात आला. जम्मू काश्मिर येथे पुलवामामध्ये मंगळवारी काळे हुतात्मा झाले. बुधवारी (ता. २४) सकाळी ७ वाजताच्या सुमारास शहीद काळे यांचे पार्थिव पानगाव येथे दाखल झाले. यावेळी त्यांच्या कुटुंबाला शोक अनावर झाला होता.

ग्रामस्थांच्या अंत्यदर्शनानंतर गावातील प्रमुख मार्गावरुन अंत्ययात्रा काढण्यात आली. यावेळी त्यांच्या शौर्याचे कौतुकपर डिजीटल गावात जागोजागी लावण्यात आले होते. विविध मान्यवरांच्या श्रद्धांजलीनंतर सीआरपीएफ व ग्रामिण पोलिसांच्या मानवंदनेनंतर सकाळी सव्वादहाला त्यांचे बंधू कुमार काळे व दोन मुलांच्या हस्ते त्यांना मुखाग्नी देण्यात आला. यावेळी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, उस्मानाबादचे खासदार ओमप्रकाश निंबाळकर, सोलापूर ग्रामिणचे पोलिस अधिक्षक मनोज पाटील, सिआरपीएफचे कमांडंट बी. के. मिश्रा, पश्चिम क्षेत्रिय प्रबंधक संजय लाटकर, डीआयजीपी बी. के. टोपो, माजी सहकार मंत्री सुभाष देशमुख, बार्शीचे आमदार राजेंद्र राऊत, नगराध्यक्ष आसिफ तांबोळी, भाऊसाहेब आंधळकर उपस्थित होते.

