वाळू चोरी प्रकरणात पकडलेला वाळूचा टेम्पो पाचच तासात झाला गायब 

मंगळवेढा(सोलापूर): वाळू चोरी प्रकरणात पकडलेला टेम्पो तहसील कार्यालयाच्या आवारातून पळवून नेण्याचे धाडस वाळूमाफियांनी केल्याने महसूल खात्यात खळबळ उडाली. या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. हेही वाचाः अक्कलकोटमधील गुरु-शिष्यांची भेटीची परंपरा प्रथमच खंडित तालुक्‍याच्या दक्षिण भागात असलेल्या शिरनांदगीपासून ते पौट या दरम्यान असलेल्या ओढ्यात बेकायदेशीररित्या वाळू उपसा मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याच्या तक्रारी वारंवार केल्या जात होत्या. महसूल पथकाने या वाळू चोरावर कारवाई करण्याच्या दृष्टीने शनिवारी (ता.4) पहाटे सापळा लावला असता जंगलीगी ते बावचीच्या हद्दीत एक टेम्पो (एमएच 13 सीयु 4945) येत असताना आढळून आला. संबंधित तलाठी व कोतवालांनी टेम्पोला थांबून यावर विचारणा केली असता टेम्पो चालकाने उडवाउडवीचे उत्तर दिली. तपासणीअंती टेम्पो चालकाने त्याचे नाव सर्वेश्वर दामू शेजाळ (रा. गोणेवाडी) असे सांगितले. त्या टेम्पोमध्ये सहा हजार किमतीची एक ब्रास वाळू असल्याचे आढळून येताच महसूल पथकाने हा टेम्पो तहसील कार्यालयाच्या आवारात आणून लावला. तेवढ्यात पथकाची नजर चुकवून टेम्पो चालक फरार झाला. त्यानंतर सकाळी नऊच्या सुमारास हुलजंतीचे मंडलाधिकारी सत्यवान घुगे यांना तहसीलच्या आवारातील टेम्पो दिसून आला नाही. हा टेम्पो तहसील कार्यालयातून नेल्याचा प्रकार तलाठी बबन धर्मा राठोड यांनी तहसीलदार स्वप्नील रावडे यांना सांगितला. त्यानंतर तहसीलदार श्री. रावडे यांच्या सूचनेनुसार तलाठी बबन धर्मा राठोड यांनी पोलिसात तक्रार दिली.



Web Title: The tempo of the sand caught in the sand theft case disappeared within five hours