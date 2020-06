या अधिकाऱ्याच्या घरात 11 लाखांची जबरी चोरी 

कुर्डुवाडी (सोलापूर) : रेल्वे विभागीय उपअभियंत्याच्या बंगल्याच्या वॉचमनला चार चोरट्यांनी कोयत्याचा धाक दाखवत त्याचे हात व तोंड कापडाने बांधून बंद बंगल्याचे कुलूप तोडले व रोख रक्कम, दागिने असा सुमारे 11 लाख 85 हजार रुपयांचा ऐवज लुटून नेला. ही घटना रविवारी (ता. 7) पहाटे तीन ते साडेतीनच्या दरम्यान रेल्वे रेस्ट हाउसच्या शेजार रेल्वे अधिकाऱ्याच्या बंगल्यात घडली. हेही वाचा : कोरोना रुग्णांच्या स्थितीवरून ठरतील उपचाराचे निर्णय बंगल्यावर दोन पाळीत वॉचमन

बंगल्याचा वॉचमन बिभिषण गवळी (रा. गवळेवस्ती, कुर्डुवाडी) याने कुर्डुवाडी पोलिस ठाण्यात आज रात्री फिर्याद दिली. रेल्वेचे हरप्रसाद दीक्षित व त्यांच्या पत्नी रेल्वेने दिलेल्या बंगल्यात राहतात. बंगल्याच्या आवारात वाचमनसाठी पत्र्याचे शेड तयार करण्यात आले आहे. या बंगल्यात दोन जणांची दिवसपाळी तर फिर्यादीची रात्रपाळीसाठी ड्यूटी होती. त्यापैकी एकाची सुटी होती. हेही वाचा : अक्कलकोटचा बाजारपेठ सोमवारपासून उघडणार अभियंता दीक्षित लातूरला गेले

अभियंता दीक्षित व त्यांची पत्नी शनिवारी (ता. 6) लातूरला गेले व त्यांच्यासोबत दुसरा वॉचमन गेला आहे. फिर्यादी रात्री जेवण करून पत्रा शेडमध्ये झोपला. पहाटे तीनच्या सुमारास त्यांना बंगल्याच्या गेटच्या आवाजाने जाग आली. त्यावेळी दोघेजण उडी मारून आत येताना दिसले. त्यापैकी एकाने फिर्यादीच्या गळ्याला कोयता लावून धमकी देत फिर्यादीच्या तोंडाला व हाताला कपड्याने बांधले. बंगल्याचे कुलूप तोडून त्या चोरट्यांनी बंगल्यात प्रवेश केला. कपाटातील दागिने व रोख रक्कम बॅगत भरून चोरून नेले. आज सकाळी नऊ वाजता दीक्षित दांपत्य कुर्डुवाडीस परत आले आहेत. यानंतर आज पोलिसात फिर्याद देण्यात आली. हे गेले चोरीला

रोख सहा लाख 50 हजार रुपये, 35 ग्रॅम वजनाची एक लाख पाच हजार रुपयांची चेन, 30 ग्रॅम वजनाचे 90 हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र, 15 ग्रॅम वजनाचे 45 हजार रुपयांचे नेकलेस, 15 ग्रॅम वजनाचे 45 हजार रुपये किमतीचे घोटा मंगळसूत्र, 10 ग्रॅम वजनाचे 30 हजार रुपयांचे मणी मंगळसूत्र, 25 ग्रॅम वजनाच्या 75 हजार रुपयांच्या सोन्याच्या बांगड्या, 30 हजार रुपयांच्या तीन अंगठ्या, 15 ग्रॅम वजनाचे 45 हजार रुपये किमतीचे सोन्याचे पेंडंट,20 ग्रॅम वजनाचे 60 हजार रुपयांचे तीनजोडी कर्णफुले, दोन हजार 400 रुपयांचे चांदीचे पैंजण, दोन हजार रुपये किमतीचे चांदीच्या 10 बांगड्या, सहा हजार रुपये किमतीचा मोबाइल असा एकूण 11 लाख 85 हजार 400 रुपयांचा ऐवज व अन्य महत्त्वाची कागदपत्रे चोरून नेली आहेत.

