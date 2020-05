सोलापुरात कोरोनाने आज तिघांचा मृत्यू; 14 रुग्ण वाढले, एकूण बाधित 470 

सोलापूर : सोलापूर शहर परिसरातील तीन जणांचा आज कोरोनाने मृत्यू झाला. मागील 24 तासांत 14 कोरोनाबाधित रुग्ण आढळल्याने एकूण बाधितांची संख्या 470 तर एकूण मृत व्यक्तींची संख्या 33 झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

आज मृत्यू झालेली पहिली व्यक्ती साईबाबा चौक परिसरातील 74 वर्षांचा पुरुष असून 18 मे रोजी सायंकाळी सहाच्या सुमारास त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले होते. त्याच दिवशी रात्री 10:30 वाजता त्यांचे निधन झाले. मृत्यू झालेली दुसरी व्यक्ती अशोक चौक परिसरातील असून 77 वर्षांचा पुरुष असून 13 मे रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात सारीच्या उपचारासाठी त्यांना दाखल केले होते. 15 मे रोजी त्यांचा कोरोना चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला असून 19 मे रोजी सायंकाळी सहा वाजता त्यांचे निधन झाले. मृत्यू झालेली तिसरी व्यक्ती शनिवार पेठ परिसरातील 64 वर्षांची महिला असून 5 मे रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचारासाठी त्यांना दाखल करण्यात आले होते. 19 मे रोजी दुपारी दोन वाजता त्यांचे निधन झाले आहे. आज दिवसभरात कोरोना चाचणीचे 219 अहवाल प्राप्त झाले असून 205 अहवाल निगेटिव्ह आले आहेत. 14 अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. कोरोनामुक्त झालेल्या सात जणांना आज घरी सोडण्यात आले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शंभरकर यांनी दिली.

