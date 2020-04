धक्कादायक! सोलापुरात आणखी तीन कोरोनाग्रस्त; रुग्णांची संख्या पुन्हा वाढली

सोलापूर : आज दिवसभरात सोलापुरातील कोरोना बाधित रुग्णांच्या संख्येत तिनने वाढ झाली आहे. त्यामध्ये भारतरत्न इंदिरा नगर परिसरातील दोन व नइ जिंदगी परिसरातील शिवगंगा नगर परिसरातील एका व्यक्तीचा समावेश आहे. यापूर्वी भारतरत्न इंदिरा नगर परिसरातील महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झालेला आहे. त्या महिलेच्या संपर्कात आलेल्या दोन व्यक्तींना कोरोनाची बाधा झाली असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. आज दिवसभरात कोरोना चाचणीचे नव्वद रिपोर्ट प्राप्त झाले असून त्यापैकी सत्याएंशी रिपोर्ट निगेटिव्ह आले आहेत. तीन रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. सध्या होम क्वारंटाइनमध्ये तेराशे सत्तावीस जण इन्स्टिट्यूशन क्वारंटाइनमध्ये चारशे सत्याहत्तर जण आहेत. आयसोलेशन वॉर्डातील नउशे जणांची कोरोना चाचणी करण्यात आली असून त्यातील सातशे चव्वेचाळीस जणांचे रिपोर्ट प्राप्त झाले आहेत. दीडशे रिपोर्ट अद्यापही प्रलंबित आहे. प्राप्त झालेल्या सातशे चव्वेचाळीस रिपोर्ट मधील सातशे आकरा रिपोर्ट निगेटिव्ह आहेत तर तेहत्तीस रिपोर्ट हे कोरोना पॉझिटिव असल्याची माहितीही जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली. सोलापुरातील तीन व्यक्तींचा मृत्यू झाला असून तीस जणांवर सोलापुरातील छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिली.

