ब्रेकिंग ! निम्म्या प्रभागांमध्येच तीन हजार रुग्ण; दोन दिवसांत 88 रुग्णांची भर; सहाजणांचा मृत्यू 

सोलापूर : शहरातील प्रभाग क्रमांक 24 मध्ये सर्वाधिक रुग्ण सापडले असून प्रभाग पाच आणि सातमध्येही 325 हून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. शनिवारी आणि रविवारी (ता. 9) एकूण 88 रुग्णांची भर पडली आहे. निलम नगर, सिध्देश्‍वर पेठ, भवानी पेठ आणि शेळगी रोड येथील चार रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. प्रभाग क्रमांक तीन, चार, सहा, आठ, 13, 14, 18, 21, 24 ते 26 या प्रभागांमध्ये तीन हजारांहून अधिक रुग्ण आढळले आहेत. दरम्यान, नगरसेवकांच्या माध्यमातून कोरोनामुक्‍त प्रभागाची संकल्पना राबविल्यास निश्‍चितपणे शहरातील कोरोना हद्दपार होईल, असा विश्‍वास महापालिका व पोलिस प्रशासनाने व्यक्‍त केला. ठळक बाबी... आतापर्यंत शहरातील 38 हजार 721 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

शहरात सापडले आतापर्यंत पाच हजार 422 रुग्ण; 380 रुग्णांचा मृत्यू

दोन दिवसांत नव्या 88 रुग्णांची भर; 205 रुग्णांना सोडले घरी

आतापर्यंत शहरातील तीन हजार 935 रुग्णांची कोरोनावर मात; एक हजार 107 रुग्णांवर उपचार शनिवारी निराळे वस्ती, अंबिका नगर, लक्ष्मीनगर, खडक गल्ली, शिवाजी नगर (बाळे), आदर्श नगर (दहिटणे रोड), चातक सोसायटी, उज्वला हौसिंग सोसायटी (मुरारजी पेठ), लिमयेवाडी, यु.जी. हॉस्पिटल, ओम नम:शिवाय नगर, गुरुवार पेठ, रामवाडी, अनुसया कॉम्प्लेक्‍स (भवानी पेठ), पडगाजी नगर, निलम नगर भाग दोन, प्रसाद नगर (जुळे सोलापूर), आनंद नगर, आकाशवाणी केंद्राजवळ, भैय्या चौक, दत्त नगर, शास्त्री नगर, रोहिणी नगर (सैफूल), कुर्बान हुसेन नगर, ऍपेक्‍स हॉस्पिटलजवळ (होटगी रोड), प्रियदर्शनी अपार्टमेंट (मरिआई चौक) आणि भवानी पेठेत नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. तर रविवारी (ता. 9) म्हाडा कॉलनी, डी-मार्टजवळ, सोरेगाव, शुक्रवार पेठ, तेलंगी पाच्छा पेठ, विशाल नगर, स्वामी समर्थ नगर (जुळे सोलापूर), आदित्य नगर, तेले नगर (लक्ष्मी पेठ), एसआरपी कॅम्पजवळ, रमाईबाई आंबेडकर नगर, समाधान नगर (अक्‍कलकोट रोड), ईएसआय हॉस्पिटल क्‍वार्टर, मंगळवार पेठ, हत्तुरे वस्ती, प्रभाकर महाराज मंदिराजवळ, राहूल नगर (बाळे), देशमुख वस्ती, भागवत चाळ, राघवेंद्र टॉवरजवळ, सिध्देश्‍वर नगराजवळ स्वागत नगर, शेटे नगर, दक्षिण सदर बझत्तर, तुकाराम अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन्स), आसरा पुलाजवळ, ओम नम:शिवाय नगर, सेटलमेंट फ्री कॉलनी क्र. तीन, मित्र नगर, कुमार स्वामी नगर (शेळगी), अरविंदधाम, अवंतीनगर, पश्‍चिम मंगळवार पेठ, अनुसुर्या कॉम्प्लेक्‍स, वामन नगर, उज्वल हौसिंग सोसायटी, श्री साई अपार्टमेंट (होटगी रोड) आणि स्वामी समर्थ सोसायटी या ठिकाणी नवे रुग्ण आढळले आहेत.

