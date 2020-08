सोलापूर : शहरातील कोरोनाने आता ग्रामीण भागात शिरकाव केला असून तो सुसाट धावू लागला आहे. समाधानकारक बाब म्हणजे शहरात एकूण टेस्टिंगच्या तुलनेत रुग्ण सापडण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. बुधवारी (ता. 12) 526 व्यक्‍तींपैकी 30 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. मजरेवाडी परिसरातील पुनम नगरातील 70 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. आशियाना नगर, वानकर नगर, चंद्रकला नगर, प्रियंका नगर (जुळे सोलापूर), आनंद नगर (कुमठा नाका), अरफात नगर (एमआयडीसी), स्वामी विवेकानंद नगर (सैफूल), चाटी गल्ली, आंबेडकर शाळेजवळ (फॉरेस्ट), विद्या नगर (पाथरुट चौक), वारद चाळ (मुरारजी पेठ), सन्मती नगर (भारती विद्यापीठाजवळ), द्वारका नगरी, रुबी नगर, गणेश बिल्डर (डी-मार्टजवळ), माळी नगर, शुक्रवार पेठ आणि उमा नगरीत नवे 30 रुग्ण आढळले आहेत. त्यामध्ये चाटी गल्ली, आशियाना नगरात प्रत्येकी दोन, प्रियंका नगर, माळी नगर, उमा नगरी येथे प्रत्येकी दोन, तर गणेश बिल्डर येथे सर्वाधिक पाच रुग्ण आढळले आहेत. ठळक बाबी... शहरातील 40 हजार 421 व्यक्‍तींची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले पाच हजार 550 कोरोना पॉझिटिव्ह

आज एका रुग्णाचा मृत्यू; एकूण मृतांची संख्या 384 झाली

शहरातील चार हजार 233 रुग्णांची कोरोनावर मात; 933 रुग्णांवर उपचार

आज 526 व्यक्‍तींच्या रिपोर्टमध्ये 30 जण पॉझिटिव्ह आढळले

मृत्यू अन्‌ बरे होण्यात पुरुषच अव्वल

शहरातील तीन हजार 236 पुरुषांचा आतापर्यंत कोरोनाची बाधा झाली आहे. त्यापैकी 255 पुरुषांचा मृत्यू झाला असून 129 महिलांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. शहरातील दोन हजार 314 महिला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळल्या. त्यापैकी एक हजार 771 महिलांनी कोरोनावर मात करीत घर गाठले. तर दोन हजार 462 पुरुष कोरोनामुक्‍त झाले आहेत. कोरोनाबाधितांमध्ये कामानिमित्त अथवा विनाकारण घराबाहेर असलेल्या पुरुषांचे प्रमाण सर्वाधिक असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून सांगण्यात आले.

