रिक्षाचालकांची बेशिस्त नियंत्रणात आली तरच वाहतुकीला लागेल शिस्त 

सोलापूर: भर रस्त्यांवर हवी तिथे रिक्षा उभी करणे, थांबा नसलेल्या ठिकाणी एकापेक्षा अधिक रिक्षा नंबर लावून थांबणे. मनाला वाटेल तेथून रिक्षा वळवणे, हे चित्र आहे सोलापूर शहरातील अंतर्गत वाहतुकीचे. सध्या शहरात बेशिस्त रिक्षाचालकांनी अक्षरश: हैदोस घातला आहे. सध्या शहरातील मंगळवार बाजार, बेगमपेठ, जिल्हा सत्र न्यायालय, जेलरोड परिसरात मोठ्या संख्येने थांबा नसलेल्या जागी रिक्षा थांबावून उभे असतात. याचा फटका शहरातील वाहतूक व्यवस्थेला बसत आहे. हेही वाचाः उदंड झाल्या भाज्या, एकाच वेळी झाले उत्पादन, भाव मात्र गडगडले कोरोनाच्या काळात अनेक दिवस रिक्षावाहतूक बंद होती. सध्या कमी क्षमतेने रिक्षामधून प्रवाशी वाहतूक सुरू आहे. गेल्या अनेक दिवस बंद असलेल्या रिक्षा व्यवसाय नुकताच सुरळीत होत आहे. यामुळे रिक्षाचालकांमध्ये चढाओढ होत असून थांबा नसलेल्या जागीही रिक्षा थांबवल्या जातात. नको त्या ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या रिक्षामुळे इतर वाहतुकीला अडथळा होत आहे. वाहतूक पोलिसांकडून रिक्षाचालकांना शिस्तेचे धडे द्यावेत. योग्य ठिकाणीच रिक्षा उभी केल्यास प्रवाशांच्याही सोयीचे होणार आहे.

शहरात नविन ऍटो थांबे शोधून त्याची जागा निश्‍चित केली पाहीजे. तसेच प्रत्यक्षात ऍटो चालकांची गरज काय आहे याबाबत त्यांच्याशी संवाद साधून अनेक प्रश्‍न सुटू शकतात. काही ठिकाणी थांबे आहेत पण त्याची नोंद केलेली नाही. पण त्याचा नागरिकांना ऍटो मिळवण्यासाठी चांगला उपयोग होतो. नव्या वसाहतीमध्ये थांब्याचे सर्वेक्षण व्हावे. ऍटोचालकांनी देखील त्यासाठी प्रशासनास मदत करणे अपेक्षित आहे. रिक्षा स्टॉपवर फलक हवेत

रिक्षा चालकांसाठी ठराविक जागी रिक्षा स्टॉप नेमण्यात यावेत. सबंधीत ठिकाणच्या जागेतनुसार रिक्षा थांबा किती रिक्षा करिता आहे याचा फलक रिक्षा स्टॉपवर लावण्यात यावा तसेच रस्त्यावर मार्किंग करण्यात येणे आवश्‍यक आहे. अतिरीक्त रिक्षा उभ्या केल्यास दंड आकारणी केली तरच रिक्षाचालकांना शिस्त लागेल अन्यथा वाहतूक कोंडी अटळ आहे.



Web Title: Traffic will be disciplined only if the rickshaw pullers are brought under control