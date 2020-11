आमदार भारत भालके यांचे अकाली निधन चटका लावणारे : शरद पवार

अहमदनगर : पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा मतदार संघाचे आमदार भारत भालके यांचे शुक्रवारी (ता. २७) रात्री साडेआकराच्या दरम्यान निधन झाले. त्यांच्या निधनाने सवर्त्र हळहळ व्यक्त केली जात आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ट्विट करुन भालके यांच्या निधनानंतर श्रद्धांजली अर्पण केली आहे. पवार यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, पंढरपूर मंगळवेढ्याचे आमदार भारत भालके यांचे अकाली निधन चटका लावणारे आहे. त्यांच्या जाण्याने पंढरपूर तालुक्याचे कार्यकुशल व लोकाभिमुख नेतृत्व हरपले. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहवेदना व्यक्त करतो. भावपूर्ण श्रद्धांजली!

आमदार भालके हे पंढरपूर- मंगळवेढा विधानसभा मतदारसंघात सलग तीन वेळा निवडून आले. पंढरपूर मंगळवेढ्याचे आमदार श्री. भारत भालके यांचे अकाली निधन चटका लावणारे आहे. त्यांच्या जाण्याने पंढरपूर तालुक्याचे कार्यकुशल व लोकाभिमुख नेतृत्व हरपले. त्यांच्या कुटुंबियांच्या दुःखात सहवेदना व्यक्त करतो. भावपूर्ण श्रद्धांजली! pic.twitter.com/ifO4z8cRCl — Sharad Pawar (@PawarSpeaks) November 28, 2020 गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांना संसर्गाचा त्रास होऊ लागल्याने पुण्यात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. तेथून त्यांना डिसचार्ज मिळाल्यावर काही दिवसांनी त्यांना पुन्हा त्रास जाणवू लागल्याने पुणे येथे त्यांच्यावर उपचार केले जात होते. काही दिवसांपासून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले होते. उपचार सुरू असताना त्यांची प्राणज्योत मालवली. गेल्या काही वर्षांपासून आमदार भालके यांना किडनीचा त्रास होत होता. मुंबईतील डॉक्‍टरांकडे ते तपासणीसाठी जात असत. काही दिवसांपूर्वी त्यांना संसर्गाचा त्रास जाणवू लागल्याने ते स्वतः पुण्यातील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाले होते. तेथून बरे होऊन एक दिवस ते पंढरपूरलाही आले होते; परंतु त्यांना पुन्हा त्रास होऊ लागल्याने शुक्रवारी दुपारी शरद पवार, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदींनी हॉस्पिटलमध्ये जाऊन भालके यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली होती.

