सोलापूर : शहरात आता को- मॉर्बिड (गंभीर आजार असलेले तथा संशयित) रुग्णांचीच कोरोना टेस्ट केली जा आहे. आज 565 संशयितांची टेस्ट झाली असून त्यात 42 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले असून दोघांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात शेळगीतील बसवेश्‍वर नगरातील 58 वर्षीय पुरुषाचा आणि जुळे सोलापुरातील (प्रेम नगर) 77 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. रुग्णाच्या संपर्कातील किमान आठ ते दहा संशयितांना होम तथा इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन केले जाते. मात्र, सद्यस्थितीत शहरातील 69 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 184 संशयित होम आयसोलेशन व इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये आहेत. ठळक बाबी... शहरातील 81 हजार 166 संशयितांची कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले आठ हजार 561 रुग्ण

एकूण रुग्णांपैकी सात हजार 230 रुग्णांची कोरोनावर मात

सद्यस्थितीत शहरातील 850 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार

आज 42 पॉझिटिव्ह तर 58 वर्षीय आणि 77 वर्षीय पुरुषाचा कोरोनामुळे मृत्यू आज शहरात होटगी नाका (महिला वसतीगृह), विनायक नगर (एमआयडीसी रोड), सप्तगिरी सोसायटी (होटगी रोड), सुनिल नगर (एमआयडीसी), वारद चाळ (मुरारजी पेठ), निराळे वस्ती, तोडकर वस्ती (बाळे), वसंत विहार, कलावती नगर (सुनिल नगर), सोरेगाव, स्वामी विवेकानंद नगर (सैफूल), विजया हौसिंग सोसायटी, कोळी सोसायटी, महालक्ष्मी सोसायटी, वसंत नगर (विजयपूर रोड), नरसिंग नगर (जुळे सोलापूर), हेरिटेज रेसिडेन्सी (गांधी नगर), दिलीप नगर (कुमठे), निलम नगर, बापूजी नगर, रेल्वे लाईन्स, चौपाड, भारत नगर (विडी घरकूल), शोभा नगर (सात रस्ता), वामन नगर, उत्तर कसबा, अभिषेक नगर, लष्कर, मिलिंद नगर (बुधवार पेठ) आणि पश्‍चिम मंगळवार पेठ या ठिकाणी नव्याने रुग्ण आढळले आहेत. दरम्यान, उपमहापौर राजेश काळे यांच्या प्रभागातच सर्वाधिक रुग्ण आढळल्याची नोंद महापालिकेच्या प्रभागनिहाय रुग्णसंख्येत दिसून येते. शहरातील मृतांची संख्या आता 481 झाली असून त्यात 325 पुरुषांचा आणि 156 महिला रुग्णांचा समावेश आहे. दुसरीकडे चार हजार 187 पुरुषांनी तर तीन हजार 43 महिलांनी कोरोनावर यशस्वीपणे मात केली आहे.

