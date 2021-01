वाळुजमध्ये दुरंगी लढत 

वाळूज : वाळूज (ता. मोहोळ) येथील 15 जानेवारी रोजी होत असलेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या लढतीचा सामना 'श्री संत रामभाऊ ग्रामविकास आघाडी' विरुद्ध 'श्री खंडेराया ग्रामविकास आघाडी' मध्ये दुरंगी होणार हे सोमवारी (ता.4) अर्ज माघारी घेण्याच्या अखेरच्या दिवशी स्पष्ट झाले आहे.

ग्रामपंचायतीच्या तीन प्रभागातून नऊ जागांसाठी एकास एक असे अठरा उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. येथे पारंपारिक कादे विरुद्ध मोटे गटात ही चुरशीची लढत होत आहे. जसजसा निवडणूकीचा दिवस जवळ येईल तसतशी लढतीत आणि प्रचारात रंगत येणार आहे. प्रभागनिहाय उमेदवार : -

श्री. संत रामभाऊ ग्रामविकास आघाडी

वार्ड क्रमांक1: चे अधिकृत उमेदवार

1)श्री.दिनकर मधुकर कादे (चिन्ह: कपबशी), 2) सौ.अर्चना काकासाहेब कादे (चिन्ह:गॅस सिलेंडर),3) सौ.वंदना प्रकाश चवरे(चिन्ह:छत्री).

वार्ड क्रमांक 2:-1)श्री.दत्तात्रय महादेव धनवे(चिन्ह:कपबशी), 2)विजया चक्रधन मोटे (चिन्ह-गॅस सिलेंडर), 3) श्री.मच्छिंद्र सौदागर परीट (चिन्ह : छत्री ). वार्ड क्रमांक 3: -चे उमेदवार

1)श्री. संदीप श्रीनिवास कादे (चिन्ह:कपबशी),2)सौ.उर्मिला संजय कादे(चिन्ह:गॅस सिलेंडर),3)सौ.प्रियंका गणेश खरात(चिन्ह:छत्री). *श्री खंडेराया ग्रांमविकास आघाडी वाळूजचे :वार्ड क्रमांक 1:चे अधिकृत उमेदवार:-1)श्री.मोतीलाल सुरतिशन कादे(चिन्ह:जग),2) अश्विनी प्रदीप मोटे-पाटील (चिन्ह:किटली)3) श्री. भारती नारायण चवरे (चिन्ह:मिक्‍सर). वार्ड क्रमांक 2: चे उमेदवार 1)श्री.कल्याण रामचंद्र कादे(चिन्ह:जग), 2)सौ.तेजश्री रामचंद्र बुद्रुक(चिन्ह:किटली)

3)श्री.चांगदेव धोंडिबा डोलारे (चिन्ह:मिक्‍सर) वार्ड क्रमांक 3:चे अधिकृत उमेदवार 1)श्री.विकास बापुराव मोटे(चिन्ह:जग),

2) सौ.शारदा तुकाराम मोट े(चिन्ह:किटली), 3) श्री. सुनंदा चांगदेव डोलारे (चिन्ह : मिक्‍सर) संपादन : अरविंद मोटे

