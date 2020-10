चार प्रभागातच आढळले सव्वीशे रुग्ण ! शहरात आज 79 पॉझिटिव्ह; नई जिंदगी परिसरातील पुरुषाचा मृत्यू

सोलापूर : महापालिकेचे उपमहापौर राजेश काळे यांच्या 24 नंबर प्रभागात सर्वाधिक 817 रुग्ण आढळले आहेत. तर प्रभाग क्र. 26 मध्ये 649, प्रभाग क्रमांक पाचमध्ये 590 आणि प्रभाग क्रमांक सातमध्ये 543 रुग्ण आढळले आहेत. उर्वरित 22 प्रभागांच्या तुलनेत या चार प्रभागातील रुग्णसंख्या सर्वाधिक असल्याचे दिसून येते. आतापर्यंत शहरात आठ हजार 941 रुग्ण सापडले असून त्यापैकी 497 रुग्णांचा कोरोनाने बळी घेतला आहे. आज नई जिंदगी परिसरातील शिवगंगा नगर भाग- तीनमधील 57 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू झाला आहे. तर 631 अहवालात 79 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. ठळक बाबी... शहरातील 84 हजार 618 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत 75 हजार 677 संशयितांची टेस्ट निगेटिव्ह

शहरातील सात हजार 607 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात

सद्यस्थितीत शहरातील 837 रुग्णांवर सुरु आहेत उपचार

पाच हजार 253 पुरुषांना आतापर्यंत झाला कोरोना; 330 पुरुषांचा मृत्यू शहरातील नई जिंदगी, पार्क चौक, मेडिकल सोसायटी, मंत्री चंडक, अमृत नगर, प्रियंका नगर, निर्मिती विहार, द्वारका नगरी, इंदिरा नगर (विजयपूर रोड), शिवशक्‍ती नगर, पाटील नगर (बाळे), नवी पेठ, जुनी मिल चाळ, अशोक चौक, शुक्रवार पेठ, उज्वला हौसिंग सोसायटी (निराळे वस्ती), मेहता रेसिडेन्सिजवळ (नवीन आरटीओ कार्यालयाजवळ), भाग्यलक्ष्मी पार्कजवळ, सिंधू विहार (जुळे सोलापूर), सुभाष नगर, कल्याण नगर, होटगी रोड (मजरेवाडी), वर्धमान नगर (रुपाभवानी रोड), निराळे वस्ती, आनंद नगर भाग- एक, विठ्ठल-रुक्‍मिणी नगर (होटगी रोड), निर्मल नगर (मुरारजी पेठ), दक्षिण कसबा, इंद्रधनू मरिआई चौक, महेश थोबडे नगर (शेळगी), नागनाथ सोसायटी (एमआयडीसी), निरामय अपार्टमेंट, श्रध्दा अपार्टमेंट, जुपिटर अपार्टमेंट (रेल्वे लाईन्स्‌), गोसकी नगर (कुमठे), भैय्या चौक, विशाल नगर (भारती विद्यापीठजवळ), कर्णिक नगर, कांचनगंगा नगर (सैफूल), नंदिनी अपार्टमेंट (दमाणी नगर), सिध्देश्‍वर पेठ, कोनापुरे चाळ, रामलिंग नगर, उत्तर कसबा, चाटी गल्ली (मंगळवार पेठ), मोदीखाना, मुरारजी पेठ, पश्‍चिम मंगळवार पेठ, सिध्देश्‍वर पेठ या ठिकाणी नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

