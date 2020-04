कोरोनाच्या संकटात पंढरपुरातील महिलांना मिळाला आर्थिक आधार

पंढरपूर (जि. सोलापूर) : कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मास्कचा वापर सक्तीचा करण्यात आला आहे. त्यामुळे कापडी मास्कला मागणी वाढली आहे. मागणीच्या प्रमाणात मास्कचा पुरवठा करण्याचे काम पंढरपूर तालुक्‍यातील 30 महिला बचत गटाच्या माध्यमातून सुरु आहे. आतापर्यंत महिला बचत गटांनी सुमारे पाच हजार कापडी मास्क तयार करुन त्याची विक्री केली आहे. यातून ऐन कोरोनाच्या काळात बचत गटातील महिलांना जवळपास एक लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. येथील महिला बचत गटाच्या या उत्कृष्ठ कार्याची व तत्पर सेवेची दखल प्रशासकीय पातळीवरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे, अशी माहिती पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी रविंद्र घोडके यांनी आज सकाळशी बोलताना दिली. ग्रामीण जीवन उन्नत अभियाना अंतर्गत पंढरपूर तालुक्‍यात महिला बचत गटांची स्थापन केली आहे. शासनाच्या या उपक्रमातून महिला बचत गटांना विविध स्वयंरोजगार व लघू उद्योगासाठी प्रोत्साहान दिले जाते. गेल्या महिनाभरापासून देशात व राज्यात कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. सोशल डिस्टन्सिंग ठेवणे व मास्कचा वापर करणे हे दोनच सध्यातरी कोरोनाला दूर ठेवण्यासाठी प्रभावी उपाय असल्याने याबाबत प्रशासकीय पातळीवरुन देखील जनजागृती केली जात आहे. त्यातच येथील उपजिल्हाधिकारी सचिन ढोले यांनीही प्रत्येक ग्रामपंचायतींना मास्क वाटप करण्याचे आदेश दिले होते.

त्यानुसार तालुक्‍यातील ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून लोकांना मास्कचे वाटप करण्याचे काम सुरु झाले आहे. त्यामुळे ऐन कोरोनाच्या काळात स्थानिक महिलांना रोजगार मिळाला आहे.

सध्या तालुक्‍यातील 30 महिला बचत गटातील सुमारे 100 हून अधिक महिला मास्क तयार करण्याचे काम करतात. दररोज जवळपास 600 ते 700 मास्क तयार करुन त्यांची विक्री केली जाते. बचत गटांनी तयार केलेल्या मास्कची 20 रुपये दराने विक्री केली जात आहे. मास्कचा दर्जा चांगला असल्याने मास्कला मागणी वाढली आहे. या महिलांनी आता पर्यंत सुमारे 5 हजाराहून अधिक मास्कची निर्मिती करुन त्याची विक्री केली आहे. त्यातून महिलांना जवळपास 1 लाखाचे उत्पन्न मिळाले आहे. कोरोनामुळे सर्वत्र बंद असताना दुसरीकडे मात्र महिला बचत गटांना मास्क तयार करण्याचे काम मिळाल्याने तालुक्‍यातील 100 हून अधिक महिलांना कोरोनात आर्थिक आधार मिळाल्याचेही गटविकास अधिकारी श्री. घोडके यांनी सांगितले.

Web Title: Women in Pandharpur get financial support in the corona crisis