या "झेडपी'ची ऑनलाइन सर्वसाधारण सभा की मंडई? 

सोलापूर ः कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर सोलापूर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज ऑनलाइन घेण्यात आली. मात्र, ही ऑनलाइन सुरु असलेली सर्वसाधारण सभा ही सभा नसून मंडईत आल्यासारखे वाटत असल्याच्या प्रतिक्रिया सदस्यांनी दिल्या. त्याचबरोबर सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन घेण्याऐवजी जिल्हा नियोजन भवनामध्ये घेण्याची मागणी सदस्यांनी करुन ही सभा रद्द करण्यास सांगितले. सोलापूर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा आज दुपारी दोन वाजता वेबिनारच्या माध्यमातून सुरु करण्यात आली. पण, या सभेमध्ये कुणाचे काय चालले आहे हेच कळत नव्हते. त्यामुळे सदस्या रेखा राऊत, सुभाष माने, अरुण तोडकर, पक्षनेते अण्णाराव बाराचारे यांनी ही सभा रद्द करण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागामध्ये मोबाईल रेंजची अडचण असल्यामुळे कोणते सदस्य काय बोलतात हेच कळत नव्हते. प्रत्येकजण हॅलो, हॅलो करत होते. कुणाचाच ताळमेळ कुणाला नव्हता. त्यामुळे सर्वच सदस्यांनी ही सभा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यातच उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्‍वर राऊत हे सदस्यांना आवाज बंद (म्युट) ठेवा अशा सूचना देत होते. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश वायचळ यांच्या दालनात अध्यक्ष अनिरुद्ध कांबळे, उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, कृषी समितीचे सभापती अनिल मोटे, आनंद तानवडे हे बसले होते. त्याचवेळी सदस्या रेखा राऊत यांनी या लोकांना आपण आपल्या कार्यालयात येण्यास परवानगी कशी दिली असा सवाल उपस्थित केला. जर नियम करणाऱ्यांनीच नियमांचे उल्लघन केल्यावर काय करायचे असा सवालही राऊत यांनी उपस्थित केला. सदस्य त्रिभुवन धाईंजे यांनी कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या अडीच कोटी रुपयांमधून साहित्याची खरेदी का केली नाही असा सवाल उपस्थित केला. त्यावेळी उपाध्यक्ष चव्हाण यांनी मास्क, सॅनेटायझर याची खरेदी झाली असल्याचे उत्तर धाईंजे यांना दिले. सचिन देशमुख यांनी अधिकाऱ्यांच्या व कर्मचाऱ्यांच्या अभिनंदनाचा ठराव मांडला. त्याला धाईंजे यांनी विरोध केला. ग्रामीण भागाकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांवर मनुष्य वधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्याचबरोबर सुभाष माने यांनीही मुख्य कार्यकारी अधिकारी वायचळ हे मागील तीन महिन्यात ग्रामीण भागात कोणत्या गावात आले हे दाखवून देण्याची मागणी केली. माजी सभापती मल्लिकार्जून पाटील यांनी कोरोनाचे नियोजन काय केले ते अध्यक्षांनी सांगावे असे मत मांडले. गोविंद जरे यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी काय दिले असा सवाल उपस्थित केला. अरुण तोडकर यांनी या ऑनलाइन सभेत काहीही ऐकायला येत नसल्याचे सांगत पुढील तारीख सभेसाठी निश्‍चित करण्याची मागणी केली. या सभेमध्ये कोणत्याही नवीन विषयाला मंजुली देऊ नका असेही तोडकर यांनी सांगितले. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमिवर दिलेल्या पैशाची खरेदी झाल्याचे श्री. वायचळ यांनी सांगितल्यावर श्री. माने यांनी खरेदी केलेल्या वस्तू घरी ठेवल्या काय? असा सवाल वायचळ यांना केला. त्यावर वायचळ गप्प बसले. खरेदीच्या प्रकरणावरुन सगळे गोलमाल करण्यात येत असल्याचे श्री. धाईंजे यांनी सांगितले. पक्षनेते अण्णाराव बाराचारे यांनीही अध्यक्षांचा आवाज ऐकू येत नाही त्यामुळे ही सभा रद्द करण्याची मागणी केली. त्यावेळी श्री. वायचळ यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेऊन सभा कधी घ्यायचा याचा निर्णय घेऊ असे सांगून सभा बंद केली. या सभेमध्ये कुणलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. या ऑनलाइन सभेमध्ये सभापती स्वाती शटगार, माजी सभापती शीला शिवशरण, किरण मोरे, मंजुळा कोळेकर, बिभीषण आवारे, शिवाजी सोनवणे, शैला गोडसे, ज्योती पाटील, स्वरुपाराणी मोहिते-पाटील, शितलदेवी मोहिते-पाटील, भारत शिंदे, माजी सभापती रजनी देशमुख हे सहभागी झाले होते.



