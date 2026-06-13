Sangli Crime: रेल्वे मालधक्क्यावर हमाली वर्षाला २० कोटी, हमाल नेत्याच्या नातवाच्या खुनामागे वर्चस्ववादाचे मूळ; घाम गाळायचे क्षेत्र रक्ताने डागाळले

-अजित झळके सांगली: ‘आरग (ता. मिरज) येथील रेल्वे मालधक्क्यावरील हमालांचे काम का काढून घेतले, ’ या वादातून हमाल नेते बाळासाहेब बंडगर यांच्या नातवाचा गोळ्या घालून खून करण्यात आला. नीलेश गडदे या गुंडाने हा खून केला. ‘कामावरून काढलेल्या हमालांना परत कामावर घ्या, ’ अशी मागणी तो करत होता. हमालीचे काम हे खुनाचे कारण ठरू शकते का? तेच सांगणारे आकडे समोर आले आहेत. केवळ सांगली जिल्ह्यातील रेल्वेच्या मालधक्क्यावर होणारी वर्षाची एकूण हमाली आहे, तब्बल १८ ते २० कोटी रुपये. मार्केट यार्डासह हिशेब केला तर ती जाते, सुमारे ६० ते ७० कोटींच्या घरात. त्यामुळे हमालीत वर्चस्ववादाची, लढाईची चिन्हे दिसताहेत..MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .आरग हा साखर रेल्वेत चढवण्याचा प्रमुख मालधक्का आहे. मोहनराव शिंदे साखर कारखान्यासह जत, कवठेमहांकाळ तालुके आणि कर्नाटक सीमाभागातील कारखान्यांना तो जवळचा आहे. येथे मुकादम आहेत, लक्ष्मण खरात. खुनातील संशयित नीलेश गडदे आणि खरात यांच्यात हमालांना कामावरून काढल्याप्रकरणी वाद सुरू होता. हे दोघेही बाज (ता. जत) येथील. तेथील काही हमालांना खरात यांनी कामावरून कमी केल्याचा राग, त्यातून वाद, हमाल नेते बाळासाहेब बंडगर यांची त्यात मध्यस्थी, जत पोलिसांकडून प्रकरण हलक्यात घेण्याची झालेली चूक आणि शेवटी बंडगर यांच्या नातवाचा खून असा हा घटनाक्रम. त्याने हमाली आणि मालधक्क्याच्या अर्थकारणाची चर्चा सुरू झाली.....असा ठरतो मुकादमअत्यंत कष्टाचे, जोखमीचे काम म्हणजे हमाली. दुष्काळी सांगली, सोलापूर, विजापूर जिल्ह्यातून हजारो हमाल महाराष्ट्रभर काम करतात. त्यावरच जगतात. काही हमालांचे नेते होतात, मोठे होऊन ‘विकास’ साधतात. बाकीचे अंगात रग आहे, तोवर राबतात आणि म्हातारपणी दुखणी झेलत मरून जातात. यांचा मुकादम ठरतो, तेथील दोन तृतीयांश वर्चस्वाच्या जोरावर. शक्यतो मतदानाची वेळ येत नाही. ज्याने मालधक्क्यावर काम सुरू केले, तोच परंपरेने मुकादम राहतो. त्याला अंगमेहनत नसते, मात्र हिशेब, आवक-जावक, गाड्यांचा मेळ सारे काम असते. सांगली मालधक्क्यावरचे मुकादम महादेव रूपनर ८५ वर्षांचे आहेत. .धुसफूस नेहमीचीच; जीवघेणा संघर्ष नवाहमालीचा वाद, वर्चस्व, बाजार समितीत नेतृत्व, राजकीय भूमिका आदींतून हमालांमध्ये, त्यांच्या गटात धुसफूस काही नवी नाही. ती नेहमीच होत असते. त्यावर तोडगाही तितकाच वेगाने निघतो. जीवघेणा संघर्ष मात्र पहिल्यांदाच झाला आहे. याआधी काही गंभीर प्रकरणे घडली आहेत, मात्र नीलेश गडदे ज्या पद्धतीने आक्रमक झाला, ते पाहता हा संघर्ष कोणत्या टोकाला जाणार, ही चिंता वाटावी, अशीच स्थिती आहे..पुणे विभागातील मालधक्केपुणे ः लोणी आणि घोरपडीसातारा ः सातारा आणि कऱ्हाडसांगली ः सांगली, मिरज आणि आरग (साखर वाहतुकीसाठी प्रमुख केंद्र)सोलापूरः सोलापूर (कुंभारी/बाळे) आणि कुर्डुवाडी कोल्हापूरः छत्रपती शाहू महाराज टर्मिनस (कोल्हापूर) आणि गूळ मार्केट.हमाल ठेवायचे, कुणाला कमी करायचे, हंगामात जादा कुमक कुठून मागवायची, हे सारे मुकादमच ठरवत असतो. त्यामुळे एका अर्थाने त्याचे तिथे वर्चस्व असते. ब्रिटिशकालीन हुंडेकरी परंपरा ‘‘ब्रिटिशांनी रेल्वे सुरू केली. सांगलीसारखे काही मोजके मालधक्के तेव्हा होते. इथे शेतमाल, मसाले, गूळ खूप यायचा. तो उतरवून घेणे, हिशेब ठेवणे, हे काम हुंडेकरी करायचे. त्यांच्याकडेच मालधक्क्याची ‘हुकूमत’ असायची. ती परंपरा आजही कायम आहे. स्वच्छ, प्रामाणिक काम आणि चोख हिशेबासाठी ते ओळखले जातात. सांगलीत सध्या सात हुंडेकरी आहेत, ’’असे हमाल पंचायतीचे नेते विकास मगदूम यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले..MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...किती कमावतो हमाल?रेल्वे मालधक्क्यावर सांगलीसारख्या ठिकाणी वर्षभर काम असते. आरग धक्क्यावर हंगामी काम आहे. तिथे सरासरी एक हमाल वर्षाला ३ लाख रुपये कमावतो. काही हमाल थोडे जास्त. सांगली, मिरजेसारख्या वर्षभर काम असलेल्या ठिकाणी हमाली दीडपट होते. सांगली, मिरज आणि आरग या तीन मालधक्क्यांवरील कायमस्वरुपी हमाल आहेत ३१०. हंगामी हमालांसह ५०० लोकांना इथे रोजगार मिळतो. हळदीच्या हमालीत चोरोची, दुधेभावी भागातील लोक आहेत. फळ मार्केटला कोळा, करगणी, जुनोनीकरांची संख्या अधिक. कांदा-बटाट्यात विजापूर, इंडी, सोलापूरचे वर्चस्व, तर अडत विभागात मंगळवेढा, मंदूर, कारजाळचे लोक अधिक आहेत. कर्नाटकात सिंचन योजना सुरू झाल्यानंतर तेथील हमालांची संख्या कमी झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.