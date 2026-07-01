Traditional festival: २०२ वर्षांची परंपरा आजही जिवंत! सलगरेत वटपौर्णिमा आणि कर्नाटकी बेंदूर एकाच दिवशी; तांबड्या बैलाने तोडली 'कर'

मिरज पूर्वभागातील बाजारपेठेचे गाव म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सलगरेमध्ये पारंपरिक पद्धतीने वटपौर्णिमा आणि कर्नाटकी बेंदूर दोन्ही सण एकाच दिवशी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्याची परंपरा सुमारे २०२ वर्षांपासून सुरू आहे. ही परंपरा सलगरे ग्रामस्थांनी आजअखेर जपली आहे. सोमवारी (ता. २९) सकाळपासून महिलांनी वडपूजनासाठी गर्दी केली होती. .Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...शेतकऱ्यांनी पशुधनासाठी नवीन कंडे, कासरे आणि विविध रंगानी रंगवून पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला. जनावरांना सजवून वाद्यांच्या गजरात गावातून मिरवणूक काढण्यात आली. दुपारी चारच्या सुमारास तांबड्या आणि पांढऱ्या बैलजोडीची कर पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती..रामदासआप्पांच्या वाड्यामध्ये बैलं बांधून या दोन्ही बैलजोडीला सराव म्हणून बेंदरापूर्वी दोन-तीन दिवस अगोदर पळविण्याचा सराव घेतला जातो. त्यानंतर गावातील वेशीपासून तांबडा आणि पांढरा बैल पळवित आणला जातो. यामध्ये ज्या रंगाचा बैल प्रथम येईल, त्या रंगाचे धान्य जास्त प्रमाणात पिकते, अशी आख्यायिका या बेंदराच्या निमित्ताने मानली जाते. यावेळी तांबड्या बैलाने ग्रामस्थांच्या मोठ्या गर्दीत कर तोडली..तांबड्या रंगाच्या बैलाने कर तोडल्याने पेरणीचे चाडे आणि बेर वाद्याच्या गजरात घेऊन गावांतील वेस आणि हनुमान मंदिरात दाखवून उपस्थित सर्व शेतकऱ्यांना मूठभर बियाणाचे वाटप करण्यात आले. घरोघरी कुंभारांनी बनविलेल्या मातीच्या बैलजोडीला पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवून पूजन करण्यात येते. .MGNREGA: मनरेगा लाभार्थ्यांना दिलासा! सिंचन विहिरींचे अनुदान विनाअट देणार, विधानसभेत घोषणा, आमदार कैलास पाटील यांच्या मागणीला यश.कर सोडतीवेळी ग्रामपंचायत सदस्य विजयराव पाटील, सिद्धेश्वर शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष त्यागराज पाटील, क्रांती तरुण मंडळाचे अध्यक्ष विजय शिंदे, माजी ग्रामपंचायत सदस्य विक्रम कांबळे, सुनील निंबाळकर, विजय मिरजे, सर्जेराव साबळे, रमेश माळी, सचिन निंबाळकर, माजी उपसरपंच रमेश चाळके, वैभव शिंदे, सुनील अभंगराव व नागरिक, महिला मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.