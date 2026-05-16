Bhondu Baba Crime : भोंदू खरातच्या गुन्ह्यानंतर दोन महिन्यात राज्यात ३५ भोंदू बाबाविरोधात गुन्हे दाखल

ईश्वरपूर (जिल्हा सांगली) - भोंदू अशोक खरातविरोधात तक्रार दाखल होऊन आज दोन महिने पूर्ण झाले. या प्रकरणानंतर राज्यभरात तब्बल पस्तीस भोंदू बाबांवर गुन्हे दाखल करून त्यांचे दरबार पोलिसांनी उधळून लावले आहेत. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने ही माहिती संकलित केली असून राज्य कार्याध्यक्ष संजय बनसोडे, बुवाबाजी संघर्ष विभागाच्या कार्यवाह रंजना गवांदे व सहकार्यवाह विष्णूदास लोणारे यांनी ही आकडेवारी दिली..नाशिकच्या खरात प्रकरणानंतर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे दाखल होणे ही पुरोगामी महाराष्ट्राला चिंतेत टाकणारी घटना आहे. काही गुन्हे उत्स्फूर्तपणे तर काही अंनिसच्या प्रयत्नाने दाखल झाले. विशेष म्हणजे सर्वच धर्मांतील भोंदू बाबांवर कारवाई झाल्याने केवळ हिंदू धर्मातच अंधश्रद्धा निर्मूलनाचे काम होते हा आरोप खोडला गेला आहे..या घटनांमधून ग्रामीण आणि शहरी भागातील महिला व पुरुषांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक झाल्याचे समोर आले आहे. यात महिलांचे शारीरिक शोषण आणि आर्थिक लूट मोठ्या प्रमाणावर झाली. मात्र भीतीपोटी अनेक पीडित समोर येत नाहीत. खरात प्रकरणानंतर पीडित महिलांना लढण्याची हिंमत मिळाली असून त्यांना न्यायाची अपेक्षा निर्माण झाली आहे..अंधश्रद्धेमुळे होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी शहीद डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अंनिसने वर्षानुवर्षे लढा दिला. त्यानंतर जादूटोणा विरोधी कायदा अस्तित्वात आला. सरकारकडून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसली तरी अंनिस आपल्या पातळीवर प्रबोधन करत आहे. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी गुन्हे दाखल होत आहेत..या कारवाईत अशोक खरात, गाडगेबाबा राजेंद्र गडगे, चेतन सुनील माळी, पंकज देवराम घोलप, मोहन मामा भोसले, नाना बर्डे, ऋषिकेश वैद्य, अल्ताफ रईस खान, रिधम पांचाळ, गणेश शिंदे, अर्जुन चव्हाण उर्फ टनटन बाबा, विठोबा वाल्मीक जाट, किसन तळपे, महेशगिरी उर्फ महेश काकडे, अब्दुल रशीद शेख, इरफान नियाज अहमद, अनिल सोलोमन सिंग, शिवराम पराश सावर, अल्ताफ हसन मदारी, नाना महाराज उर्फ गुरु माऊली वीरकर, पिंटू धुमाळ, हेमदास किसन बावणे, चंद्रकांत राजेंद्र माळी, अशोक मधुकर आढाव, औदुंबर गडदे, नवनाथ गवळी, शाहिद शेख, शिव भाऊ सोनवणे, ज्ञानेश्वर नागोराव कोरडे, रमेश गुप्ता, हरिगिरी दत्तगिरी महाराज, मंजुनाथ शेट्टी उर्फ दीक्षित, कृष्णा उर्फ भगत सुभाष चित्ते, यशवंत एकनाथ थोरात, श्याम महाराज राठोड यांचा समावेश आहे.