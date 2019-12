"इस्रो'साठी निवडणार 42 विद्यार्थी 

नगर : "इस्रो' सहलीसाठी जिल्ह्यातील विविध शाळांमधून विद्यार्थ्यांची निवड केली जात आहे. या प्रक्रियेचे दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. त्यांतून 126 विद्यार्थी पात्र ठरले आहेत. त्यांतील 42 जणांची सहलीसाठी निवड केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया मुलाखतींच्या माध्यमातून होणार आहे. विद्यार्थ्यांची "इस्रो' सहलीसाठी निवड केली जाते. ही निवडप्रक्रिया तीन टप्प्यांत होते. यामध्ये पहिल्या टप्प्यात शाळास्तरावर निबंध स्पर्धेचे आयोजन केले जाते. त्यातून विद्यार्थ्यांची तालुकास्तरीय निबंध स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. तालुकास्तरावरून जिल्हास्तरावर मुलाखतींद्वारे निवड केली जात आहे. यातील दोन टप्पे पूर्ण झाले आहेत. तिसऱ्या टप्प्यासाठी एकूण 126 विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यांतील 42 विद्यार्थ्यांची "इस्रो'साठी निवड केली जाणार आहे. या मुलाखती गुरुवारी (दोन जानेवारी) सकाळी साडेदहा वाजता सुरू होणार आहेत. मुलाखती गणित व विज्ञान शाखेतील तज्ज्ञांमार्फत घेतल्या जातील. मुलाखती पूर्ण झाल्यानंतर लगेच निकाल जाहीर केला जाणार आहे. हेही वाचा ः महाराष्ट्रातही उधळली "लाली' मुलींचे वर्चस्व

"इस्रो' सहलीसाठी घेण्यात आलेल्या लेखी निबंध स्पर्धेत मुलींचे वर्चस्व मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे. मागील वर्षी अंतिम परीक्षेसाठी 126 विद्यार्थ्यांमध्ये 88 मुली होत्या. यंदा 126मध्ये 87 मुली व 39 मुलांचा समावेश होता. विज्ञानविषयक दृष्टिकोन मुलींमध्ये मोठ्या प्रमाणात विकसित झाल्याचे यावरून स्पष्ट होत आहे. अशा होणार मुलाखती

मुलाखतींमध्ये विद्यार्थ्यांचा वैज्ञानिक दृष्टिकोन, निर्णय घेण्याची क्षमता, विज्ञानवादी दृष्टिकोन, तसेच सामान्यज्ञानावर आधारित प्रश्‍न विचारले जाण्याची शक्‍यता आहे.



