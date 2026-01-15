५ पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्या! मोहोळचे पोलिस निरीक्षक हेंमत शेडगे यांची पुणे ग्रामीणला बदली, वाचा...

सोलापूर : कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुनील फुलारी यांनी कोल्हापूर, पुणे ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण, सातारा व सांगली जिल्ह्यातील पाच पोलिस निरीक्षकांच्या बदल्यांचे आदेश काढले आहेत. त्यात मोहोळ पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक हेंमत शेडगे यांची बदली पुणे ग्रामीणला झाली आहे. पण, अजून त्यांनी कार्यभार सोडला नसून लवकरच त्यांच्या ठिकाणी नवीन पोलिस निरीक्षक दिला जाईल, असे वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
पोलिस महानिरीक्षक श्री. फुलारी यांच्या आदेशानुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील गजानन सरगर यांची बदली सांगली, पुणे ग्रामीणचे अभिजित देशमुख यांची बदली सांगलीला, साताऱ्यातील राजेंद्र सावंत्रे यांची आणि सांगलीतील सतीश शिंदे यांची बदली कोल्हापूरला झाली आहे. बदली झालेल्या नि:शस्त्र पोलिस निरीक्षकांना तत्काळ बदलीचे आदेश पोचवून कार्यमुक्त करावे. त्यांच्या ठिकाणी पर्यायी किंवा बदलीवर येणाऱ्या नि:शस्त्र पोलिस निरीक्षकांची वाट पाहू नये, असेही आदेशात नमूद आहे. त्यांना कार्यमुक्त केल्याचा आदेश त्यांच्या निवासस्थानी बजावावा. ज्या ठिकाणी बदली झाली तेथे कार्यमुक्तीनंतर रूजू न झाल्यास त्यांचा अहवाल पोलिस महासंचालकांना पाठवावा, असेही त्या आदेशातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. शेडगे यांच्या जागेवर आता कोणाची नेमणूक होणार, याकडे मोहोळ तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
काही दिवसांपूर्वी व्हायरल झाली होती ऑडिओ क्लिप
गोतस्करी करणाऱ्या वाहनाची माहिती देणाऱ्या व्यक्तीची व पोलिस निरीक्षक शेडगे यांच्यातील ऑडिओ क्लिप सोशल मिडियावर प्रचंड व्हायरल झाली होती. यात गोरक्षकांनी आक्रमक भूमिका घेत त्यांच्यावरच कारवाई करावी, अशी मागणी देखील केली होती. दरम्यान, गोतस्करी प्रकरणात १३ जानेवारीलाच मोहोळ पोलिस ठाण्यात गोवंशाची अवैधपण तस्करी केल्याप्रकरणी सात जणांवर गुन्हा दाखल होऊन त्यांना अटक देखील झाली होती.
